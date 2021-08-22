Жесткие наказания за неуплату коммуналки: блокировка банковских карт и полное отсутствие газа в доме

Украинцы могут потерять спектр услуг, без которых невозможно существовать, если не будет уплачено за коммунальные услуги.





Так можно трактовать Закон Украины «О жилищно-коммунальных услугах». Нет – социальной помощи и да – пени. Это и есть нововведения закона. Так же можно будет потерять услуги по предоставлению электроэнергии и газа. И это не весь перечень ограничений и наказаний должникам.

Ко всему, возможно также блокирование банковских счетов и выселение из собственной квартиры.

Если оплата коммунальных услуг была произведена не вовремя, то поставщик будет иметь право начислить пеню. 0,01 % – это размер пени за каждый просроченный день платежа. Но, эта сумма не может превышать 100% от суммы долга.

По нормам закона, должникам могут отключить газ и энергоснабжение, но воду и тепло отключать запрещено!

Если у должника долг больше 340 грн и он не уплачивает за услуги более, чем 3 месяца, то он автоматически лишается субсидии. Неуплата за ЖКХ может грозить и блокировкой банковских счетов.

По новому закону, со стороны организации, предоставляющей услуги по ЖКХ, на злостного неплательщика могут подать в суд, конфисковав, при этом, не только финансы, а и движущее имущество, включая: бытовую технику и автотранспортное средство. Если сумма долга превышает порог 120 тысяч гривен, то возможное отнятие жилья.

Государственная статистика печальна: за газ долг – 24,7 млн гривен, за электроэнергию – 7 млн гривен и за отопление – более 21 млн гривен соответственно.

Также за воду долг у украинцев составляет 6,4 млрд гривен (!) и за вывоз мусора более 1,2 млрд гривен.