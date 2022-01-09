Точний гороскоп та космічні поради на 9 січня, неділю

Cьогодні, 9 січня, в час зростаючого місяця Місяці, будь-які справи будуть вдаватися легко. Позитивна енергія заповнює простір навколо, надаючи правильний імпульс: у будь-яких ситуаціях дійте рішуче. При цьому важливо не забувати контролювати емоції. Не виключені сварки та конфлікти.





♈ Овен

Овен, 9 січня, дозвольте собі розслабитися по-справжньому. Забудьте про вирішення робочих питань та домашніх проблем. Всьому свій час. Зараз – ваш час. Зірки нагадують: у тих, хто довго та старанно працює, не покладаючи рук, можуть початися серйозні проблеми з ментальним здоров’ям. Побережіть себе.

Космічна порада: освойте мистецтво бути щасливим.

♉ Телець

Телець за вікном ще січень, але у вашому гарячому серці вже оселилася весна. Не відмовляйте у бажанні любити і бути коханим. А якщо поруч немає близької людини, не бійтеся її відшукати. Все що не робиться на краще. Безперечно. Не бійтеся експериментів. Може це ваш шанс на світле майбутнє?

Космічна порада: пориньте в кохання з близькою людиною.

♊ Близнюки

Близнюки, 9 січня – емоційно складний день для вас. Здається, що все йде не так і не за тим сценарієм, який ви недавно малювали. Але переживати сьогодні нема про що: змінити нічого не можна. Постарайтеся лише не вступати у відкриті конфлікти. Це може призвести до серйозних втрат і моральних травм.

Космічна порада: тримайте емоції при собі.

♋ Рак

Рак, не ятріть душу, якщо мрію не вдалося втілити в життя прямо сьогодні. Багато хто йде на своє щастя роками і навіть десятиліттями. Якщо розумієте, що десь завернули не туди, зупиніться і все ретельно обдумайте. За необхідності зверніться за порадою до авторитету. Цінуйте свої нерви.

Космічна порада: ставтеся до невдач спокійно – все минеться.

♌ Лев

Лев, за своєю природою ви — уперта людина. Але хіба є місце цьому маленькому недоліку, коли йдеться про сильні почуття? Ви повинні виявити ініціативу, якщо хочете отримати коханого. Інакше чудовий шанс спритно зникне з вашого життєвого шляху. Чого ж ви чекаєте? Дійте зараз!

Космічна порада: подбайте про людину, яка вам дорога.

♍ Діва

Діва, 9 січня для вас – неординарний день. Він ніби напханий «перевірками» від Всесвіту. Але ви не повинні здаватися: якщо є мета – забудьте про перепони. Знайте: у цьому світі можливо все, якщо захотіти. Біжіть до своєї мрії, чого б це не вартувало. Ви маєте бути щасливим!

Космічна порада: забудьте про страхи та образи.

♎ Терези

Терези, довгі новорічні свята добігають кінця — настав час упорядковувати себе. 9 січня, кажуть зірки, саме час зайнятися здоров’ям. Вам потрібно більше відпочивати, відвідувати розслаблюючі процедури та займатися легким спортом. Не потрібно напружуватися в спортивному залі зі штангою — достатньо однієї години в басейні, щоб розтрусити застої.

Космічна порада: займіться своїм здоров’ям.

♏ Скорпіон

Скорпіон, якщо щось йде не так, як ви мрієте, не потрібно кричати “SOS!” Велика ймовірність, що сам Всесвіт відводить вас від чогось поганого. Неділя — ідеальний момент для аналізу обстановки, що склалася. Будьте обережні, не довіряйте людям, які схилятимуть вас до тих чи інших дій силовим шляхом та маніпуляціями.

Космічна порада: не чиніть опір бажанням Всесвіту.

♐ Стрілець

Стрілець, не виключено, що сьогодні вам доведеться подолати масу перешкод. Можливі проблеми на роботі, конфлікти вдома. Ваше завдання – проявити максимальну зібраність та відповідальність. З будь-якої «страшної кімнати» є вихід, і ви зобов’язані його знайти будь-що.

Космічна порада: замість впертості вибирайте діалог.

♑ Козеріг

Козеріг, 9 січня присвятіть розбору «завалів». Мова не тільки про матеріальні речі, а й про те, що знаходиться у вашій голові. Іноді корисно копатися у думках і «вилучати» непотрібні, болючі. Життєвий ресурс та позитивна енергія небезмежні. Побережіть себе – заповніть простір красою та щастям.

Космічна порада: позбавтеся всього зайвого і неприємного.

♒ Водолій

Водолій, ви вступили в нову еру – еру звершень та чудес. За цей Всесвіт можна тільки подякувати! 9 січня спрямуйте всі сили на творення, дійте, прислухаючись до внутрішнього голосу та з благородних позивів. Любіть, мрійте, будуйте своє щасливе майбутнє зараз!

Космічна порада: повірте в диво заради здійснення мрії.

♊ Риби

Риби, як би дивно не звучало, ви серйозно втомилися за минулі свята. Звичайно, Новий рік прекрасний сам по собі, але за тривалі вихідні чого тільки не сталося! Здається, настав час упорядковувати все. Перед тим, як розпочати новий тиждень, розгрібайте завали і, будь ласка, забудьте про з’ясування стосунків. Зараз це ні до чого.

Космічна порада: будьте добрішими і терпимішими до оточуючих