Вперше в Україні користувача Facebook оштрафували на $3600

Мешканка Кривого Рога була покарана судом за пост у мережі Facebook, на якому були зображені сторонні особи. Жінку зобов’язали виплатити постраждалим 100 тис. грн моральної шкоди та арештували особисте житло.





Відповідачка опублікувала фото разом із постом під назвою: «Звозити трунви до міськвиконкому? Чи означатиме підтримка петиції припинення поборів на цвинтарях?». На ньому зображений керівник комунального підприємства «Ритуал Сервіс Плюс» криворізької міської ради разом із дружиною. Саме дружина чиновника й подала позов на авторку публікації, стверджуючи, що розміщення фото є вторгненням у її особисте життя.

Позивачка зазначила, що публікація знімку призвела до розкриття її персональних даних, а також стала приводом до суспільного обговорення її родинних стосунків. У позові перелічено цілу низку претензій до відповідачки. Зокрема:

розкриття даних про сімейний стан постраждалої;

оприлюднення інформації про особисті стосунки;

висвітлення її релігійної приналежності;

ініціювання суспільного обговорення попередніх та теперішній особистих стосунків чоловіка позивачки;

ініціювання обговорення його професійної діяльності.

Постраждала оцінила завдану їй самій та її чоловіку шкоду у 100 тис. грн. Також вона попрохала суд арештувати квартиру відповідачки. Саме ж фото, що й спричинило конфлікт між жінками, вона вимагає усунути з мережі та заборонити звинуваченій використовувати його в подальшому.

Саксаганський районний суд, що розглядав дану справу, прийняв рішення задовольнити всі вимоги позивачки. На особисте житло горе-блогерки було накладено арешт. Щодо скандального посту у Facebook, то його поки що не усунули. Зробити це можна буде лише після прийняття суддею остаточного рішення у цій справі. А до того часу відповідачці заборонили вносити до публікації бодай які-небудь зміни.

Нагадаємо, що масштабні судові провадження, спричинені публікацією у соцмережі, для Україні є справою незвичною. Ба більше, штрафи за цей вид порушення ще ніколи не сягали такої значної суми у майже 3600 доларів.