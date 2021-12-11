В Україні планують відмовитись від безлімітного інтернету

У зв’язку зі зростаючими потребами українців у кількості мобільного трафіку, деякі оператори планують відмовитися від тарифів із безлімітним інтернетом. Зокрема про такий радикальний хід вже кілька років поспіль говорить наймасовіший оператор України «Київстар». Тим часом експерти в галузі телекомунікаційних технологій стверджують, що в Україні необмеженого доступу в мережу ніколи й не було, а оператори вже давно вдаються до хитрощів, щоб «безлімітники» не «поклали» їхню мережу.





«Київстар»

В офісі першого за чисельністю абонентів українського оператора розповіли, що потреба в необмеженому доступі до мережі насправді є у вкрай малого відсотка користувачів. Навіть ті клієнти, що мають так званий «безліміт», за місяць використовують не більше 21 гігабайта. Саме тому у більшості своїх пакетів послуг «Київстар» пропонує обмежену кількість трафіку – 5-25 гігабайтів на місяць.

До того ж, за прогнозами оператора, вже зовсім скоро популярність послуги необмеженого доступу до мережі різко впаде. Вона буде актуальною лише для дуже вузького кола клієнтів.

Хоча, якщо бути до кінця чесними, навіть безліміт має деякі обмеження. Згідно із політикою оператора про обмеження користування ресурсами мережі, після використаних 40 тисяч мегабайтів швидкість викачування падає до 0,8 Мбіт за секунду, що за теперішніми мірками є просто мізером. Таким чином оператор береже свою мережу від перевантаження, а також не допускає збитковості тарифних планів.

Vodafone

Натомість у Vodafone розповіли, що від безлімітів відмовлятися поки що не збираються. Для таких тарифів у оператора також є певні обмеження. Швидкість передачі даних у Vodafone знижується до 0,8 Мбіт за секунду, але лише після 40 гігабайтів використаного трафіку.

Однак оператор не боїться перевантаження мережі й запевнив, що «інтернету вистачить на всіх». А щоб вберегти себе від комерційного використання клієнтами безлімітних тарифів, Vodafone обмежив можливості роздачі трафіку. За такий привілей доплачувати доведеться окремо – 50 грн на місяць, або 10 грн на день.

lifecell

у пресс службі найменшого оператора «великої трійки» зазначили, що їхні клієнти в середньому використовують близько 13 гігабайтів за місяць. Тож ліквідація безлімітних тарифів для них не має ніякого сенсу.

Наразі в лінійці оператора є тарифні плани з обсягом трафіку до 20 ГБ, а також дві безлімітні пропозиції «Platinum Лайф» та «Вільний Лайф». У «безлімах» оператор, як і його «старші колеги», обмежує швидкість інтернету після використання 150 та 50 ГБ відповідною. Тобто, наскільки це можливо, оберігає себе від збитковості необмеженого користування трафіком.