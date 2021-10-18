Дієтологи назвали продукти, які в жодному разі не можна їсти на сніданок

Лікар-дієтолог, нутриціолог і кандидат медичних наук Інна Кононенко назвала ТОП продуктів, якими ні в якому разі не можна снідати. Вони можуть привести до ожиріння через великий вміст цукру.





За словами фахівця, першим в списку шкідливого на сніданок стоять каші швидкого приготування. Вся справа в тому, що такі каші не тільки швидко готуються, але і швидко підвищують рівень цукру в крові. Після у людини виділяється гормон інсулін, який знижує цей цукор. А за підсумком виходить, що ні в шлунку немає цієї каші, ні в крові немає глюкози, і людині знову хочеться їсти.

Крім цього, до списку також потрапили мюслі і пластівці, залиті молоком або соком, а також свіжі соки, смузі, бутерброди, тости з джемом або нутелою.

«Насправді фрукти (в соках і смузі) містять велику кількість простих цукрів. З одного боку, це глюкоза, а з іншого – фруктоза. Вся фруктоза швидко потрапляє в печінку, де перетворюється в печінковий жир. Звідси ми і отримуємо набір ваги » , – сказала дієтолог, додавши, що кількість цукру буде залежати від використовуваних фруктів.