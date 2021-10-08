«Дия» сломалась: пользователи начали получать странное сообщение

Пользователи приложения «Дия» все чаще сталкиваются с одной и той же проблемой при попытке воспользоваться госуслугами. Программа просто не запускается на их смартфонах и показывает крайне странное сообщение. В чем же причина сбоя в работе «Дия» и что делать, если с вами случилась такая неприятность?





По словам пользователей, при запуске приложения у них появляется сообщение с просьбой установить его официальную версию. Фактически «Дия» обвиняет украинцев в использовании поддельного софта. Но это совсем не так.

Ключом к разгадке является одна общая черта всех граждан, столкнувшихся с проблемой. Все они поменяли смартфон и загрузили приложение на новое устройство из резервной копии. После удаления такой программы и ее переустановки из официального источника, например маркета Google Play, «Дия» снова начинала работать.

Как пояснил руководитель по развитию электронных услуг Министерства цифровой трансформации Мстислав Баник, источник загрузки программы проверяется при каждом запуске «Дия». Такая проверка является одним из факторов защиты приложения. Ведь «Дия» содержит личные данные граждан, которые нужно защитить от мошенников и хакеров.

Поэтому если пользователь загрузил приложение «Дия» из архива apk, а не с официального маркета, оно просто не запустится. Вместо этого программа выдаст сообщение с рекомендацией установить официальную версию.

Заметим, что такая же проблема может возникнуть и у пользователей, которые «сбросили» свой смартфон к заводским настройкам. Ведь в этом случае восстановление программ также происходит из резервной копии, а не с Google Play или App Store.

Эксперт из Минцифры также напомнил украинцам, что после установки приложения «Дия» необходимо восстановить Дия.Подпись и Covid-сертификат, сгенерировав их повторно. Поскольку ключ и сертификаты содержатся именно в памяти устройства.