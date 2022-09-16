До 44 тис. грн без досвіду роботи: на кого перекваліфікуватися, щоб добре заробляти навіть під час війни

З початком повномасштабної війни близько третини українців залишилися без роботи. При цьому у багатьох людей, яким все ж вдалося зберегти своє місце, значно знизилася зарплатня. Тож зараз громадяни охоче змінюють професію та здобувають нові навики, аби лише забезпечити себе надійним джерелом прибутку.





За даними досліджень кадрового сервісу «OLX Робота», перепрофілюватися зраз готові понад 70% українців. Переважно це молоді люди у віці від 25 до 44 років. Для пошуку роботи вони зазвичай користуються онлайн-сервісами. Доречі саме за кількістю вакансій на таких сайтах найпростіше визначити, які галузі зараз користуються популярністю та які навички необхідно здобути кандидатам для ефективного пошуку роботи.

Найбільша кількість пропозицій за даними першої половини вересня була зафіксована у сфері роздрібної торгівлі. Зокрема на сайті «OLX Робота» роботодавці пропонували понад 900 вакансій для менеджерів з продажу, та ще 870 – для продавців та касирів. За таку роботу пропонують від 9 до 20 тис грн. Причому зараз перевагу роботодавці віддають саме новачкам, яких самостійно навчають азам професії.

Чималий попит і на спеціалістів в галузі логістики. Кількість вакансій для водіїв до середини вересня сягнула 700, і ще близько 370 пропозицій налічувалося для таксистів. При цьому таксистам обіцяють зарплатню 25 тис. грн , а водіям-далекобійникам – 44 тис. грн.

Попитом користуються спеціалісти в галузі промисловості, наприклад швачки. Їм готові платити по 13,5 тис. грн на місяць, причому навіть без досвіду роботи. А для тих, хто ще не визначився з професією, є близько 100 вакансій різнороба із заробітною платою близько 12 тис. грн.

Загалом станом на першу половину вересня найбільш охоче працівників без досвіду наймали у Києві та Київській області – понад 30% вакансій. На Одещині та Дніпропетровщині взяти на роботу новачків були готові відповідно 10% и 9% роботодавців. Також у п’ятірку регіонів за цим критерієм потрапили Львівська та Чернівецька області, де частка вакансій для недосвідчених працівників становить 7% та 6%.