Работает с Киевстар и Vodafone: как усилить уровень мобильного сигнала

Украинцам дали советы, как улучшить мобильный сигнал смартфона для сетей Vodafone, Киевстар и lifecell.

Как сообщили GSMinfo в офисе одного из мобильных операторов, есть простые шаги для улучшения качества мобильной связи.

Шаг 1: Деактивируйте неиспользуемые услуги

Отключите услуги, которые не используются, например, Bluetooth, NFC и Wi-Fi. Их отключение может мгновенно улучшить мобильный сигнал, поскольку они могут мешать работе сети.

Шаг 2: Снимите чехол с телефона

Чехлы для телефонов, особенно толстые, с металлическими вставками для дополнительной защиты, могут препятствовать мобильному сигналу. Чтобы проверить, влияет ли чехол на сигнал, снимите его и посмотрите, улучшился ли сигнал. Если да, то лучше выбрать более тонкий чехол.

Шаг 3: Держите аккумулятор заряженным

Полностью заряженный аккумулятор имеет решающее значение для поддержания сильного сигнала. Поскольку смартфон потребляет больше энергии при подключении к сотовой сети, особенно в местах со слабым сигналом, заряженный телефон обеспечивает стабильный и качественный прием. Для длительных прогулок рекомендуется носить с собой портативное зарядное устройство.

Шаг 4: Обновление операционной системы

Регулярное обновление операционной системы телефона может повысить скорость передачи данных и улучшить связь. Эти обновления часто исправляют проблемы с соединением и поддерживают новые технологии сотовых сетей и услуги, предоставляемые операторами.