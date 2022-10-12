Долар іде на рекорд після масованої атаки Росії

Індекс долара продовжує зростати, і це пов’язано зі складним воєнним становищем. USDX/DXY — це відношення американського долара до кошика із 6 основних іноземних валют. Цей кошик складається із євро, єни, фунта, канадського долара, шведської крони та швейцарського франка. Станом на сьогодні цей показник становить в американського долара 113,27, що наближає курс бакса до 20-ти річного максимуму.

Базове значення — 100 пунктів, показники оновлюються раз на 24 години. Так показник 113,27 вказує на те, що долар зріс на 13,27%. Таким чином індекс USDX/DXY дає загальне уявлення про міжнародну вартість долара та інших основних валют.

Через війну Росії проти України інші валюти також «сколихнуло», наприклад, індекс японської єни підскочив до 145,86, що наблизило показник до 25-ти річного максимуму.

USDX євро на рівні 0,9699 за 1 долар. Ця валюта не росте, а падає, так вона за останні 4 дні сягнула 20-ти річного мінімуму. Є думка, що євро падає через аварію на газопроводі «Північний потік», хоча таке припущення є малоймовірним. Звісно, росіяни хочуть так вважати, це їх право. Але євро курс євро почав коливатись за довго до вибухів на газопроводі.

Втратив свої позиції й британський фунт. Він впав до відмітки 1,0999 $. Австралійський долар теж втратив свої позиції й сьогодні USDX у нього найнижчий за останні 2,5 роки й складає 0,62475 $.

Це сталося після того, як Росія майже дві доби поспіль обстрілювала Україну високоточними ракетами. Через напружену ситуацію у світі ринок глобальних акцій почав обвалюватись, а інвестори перенаправили свої гроші у так звані активи-сховища. Частіше за все у таких випадках інвестори просто вкладають гроші у долари.