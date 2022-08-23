Гороскоп на сегодня, на 23 августа, для всех знаков зодиака

Cегодня, 23 августа убывающая Луна в знаке Рак. Наступило время для принятия серьезных решений, важных переговоров и первых шагов в большом деле. Повышенная продуктивность наблюдается у всех знаков зодиака.





♈ Овен

Представители этого знака зодиака часто становятся заложниками обстоятельств. В очередной раз оказавшись в неприятной ситуации, подумайте — что именно вас привело сюда? Ваша неутолимая жажда приведет к необратимым последствиям. Притормозите, пока есть время все исправить.

Космический совет: думайте головой и не попадитесь в чужую ловушку.

♉ Телец

Если Тельцы решили, что обязательно должны добиться желаемого — они уже не остановятся. Создание вечного двигателя точно не ваш профиль, так что не стоит перегибать палку. Конечно, кропотливая работа достойна похвалы, но нервные клетки, увы, не восстанавливаются.

Космический совет: не переусердствуйте с работой, уделите время отдыху.

♊ Близнецы

Пора выходить из хандры и бежать навстречу счастливым приключениям. Вы слишком долго ждали заветного часа. Наконец, время пришло. Отбросьте страхи и не поддавайтесь сомнениям, звезды всецело поддерживают вас в любой деятельности. Главное в этом вопросе — сделать первый шаг.

Космический совет: исполните заветную мечту, вы этого достойны.

♋ Рак

В последнее время представители водной стихии относятся ко всему с излишней подозрительностью. Беспричинная тревога охватила пронизывающим холодом, из-за чего снаружи вы кажитесь спокойными, пока внутри шумит чудовищная буря. Звезды советуют посмотреть на реальность под другим углом. Не так уж все и страшно, да?

Космический совет: нельзя быть такими мнительными, успокойте свои нервы.

♌ Лев

Всегда эгоистичные и высокомерные Львы окончательно лишись самокритики. Вы так часто демонстрируете обществу свое заоблачное всемогущество, что и сами поверили в него. Однако внутри вас все еще прячутся слабости и страхи, которые вы перестали признавать. Такая позиция явно приведет к сокрушительной неудаче.

Космический совет: не пытайтесь прыгнуть выше головы — вы вредите себе.

♍ Дева

Представители этого знака зодиака долго работали и создавали свое счастье с нуля. Вселенная вознаградит вас за потраченные силы и создаст идеальные обстоятельства для скорого триумфа. Теперь, когда успех не за горами, позвольте себе отдохнуть и наберитесь сил. Скоро они понадобятся для реализации новой безумной идеи!

Космический совет: осталось совсем немного до исполнения главной мечты.

♎ Весы

Вы так спокойны и сдержанны, что некоторые окружающие воспринимают вашу невозмутимость как холод и безразличие. Особенно страдает любимый человек, который истосковался по теплу и ласке. Отчего вам так страшно показывать эмоции? Проведите время с родными и семьей, это пойдет вам на пользу.

Космический совет: уделите время своей второй половинке, она нуждается в этом.

♏ Скорпион

Представители этого знака зодиака всегда ценили свою независимость и свободу. Но с недавних пор в вашей жизни появился индивидуальный «паразит», желающий направить на истинный путь. Причем исполняет это так искусно, что бесполезные нравоучения воспринимаются вами как хорошие советы, которым неукоснительно надо следовать. Подумайте о собственных желаниях и не становитесь заложником чужой мечты.

Космический совет: не позволяйте другим помыкать вами, имейте достоинство.

♐ Стрелец

Приверженцы огненной стихии окружены любовью и не имеют никаких проблем. Однако беззаботная жизнь несвойственна для буйствующих и ранимых Стрельцов, поэтому вы всегда ищите какой-то «подвох». Правда в том, что выражение «затишье перед бурей» — вовсе не ваш случай. Поэтому расслабьтесь и получайте удовольствие.

Космический совет: в страхе упустить свое счастье — вы забываете им наслаждаться.

♑ Козерог

Когда-то Козероги поступили очень плохо и заставили страдать дорогих им людей. Однако чувство вины пришло только сейчас. Увы, никуда не деться от собственного прошлого. Единственное, что вы можете сделать — это раскаяться перед теми, кто пережил страдания из-за ваших проступков.

Космический совет: пришло время расплачиваться за прошлые ошибки.

♒ Водолей

Представители этого знака зодиака давно мечтают исполнить заветную мечту. Однако на пути к желаемому возникает слишком много препятствий. После каждой неудачи у вас опускаются руки и уверенность в своей никудышности возрастает. Не стоит слишком много жалеть себя, ведь большие мечты требуют больших усилий.

Космический совет: ничто не должно останавливать вас перед главной целью.

♊ Рыбы

После небольшого триумфа Рыбы почувствовали, что сделали достаточно для своего счастья и пришло время отдохнуть. Правда, маленький перерыв уж слишком затянулся, и вы снова раскисли. Выбраться из этого состояния становится труднее с каждым днем. Хватит прокрастинировать, иначе упустите свою минуту славы.

Космический совет: хватит обманывать себя — отставьте лень и начните работать.