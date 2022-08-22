В Україні деяким пенсіонерам можуть суттєво підвищити виплати: кому пощастить

В Україні незабаром можуть впровадити нову систему підвищення пенсійних виплат. Збільшувати доходи громадян похилого віку будуть коштом меценатів. Детальніше про нововведення розповіла Міністр соціальної політики України Оксана Жолнович.





Залучення сторонніх коштів з метою збільшення пенсійних виплат для України є принципово новим підходом. Покращити добробут пенсіонерів автори відповідного законопроекту збираються за участі меценатів, які будуть добровільно надавати кошти на збільшення виплат конкретному пенсіонеру. Тобто люди, готові підтримати громадян похилого віку з невеликими пенсіями, зможуть адресно відправляти гроші на збільшення його щомісячного доходу.

Жолнович сподівається, що дану ініціативу підтримають у Раді та вже найближчим часом втілять в життя. Зараз же законопроект знаходиться на етапі обов’язкового розгляду парламентськими комітетами.

Раніше міністерка також повідомила, що не зважаючи на війну в країні підвищення соцвиплат та прожиткового мінімуму відбудеться за графіком. Ймовірність вчасного виконання плану підвишок чиновниця оцінила у 90%. Зокрема у ньому передбачається:

підвищення прожиткового мінімуму на 3,2% (у грудні поточного року);

перерахунок у відповідності до нового прожиткового мінімуму всіх пов’язаних з ним соцвиплат;

підвищення на 300 грн пенсійних виплат громадянам похилого віку старшим за 70 років (у жовтні);

встановлення мінімальної пенсії для пенсіонерів старше 70 років із повним трудовим стажем у сумі 3000 грн.

Жолнович запевнила, жодного перегляду запланованих підвищень виплат та зменшення їх кількості наразі не планується. Влада зробить усе можливе, щоб всі перелічені зміни все ж відбулися. Адже пенсіонери та представники інших соціально незахищених прошарків населення зараз потребують підтримки більше, ніж будь-коли.

До того ж зміна плану підвищення виплат – процедура непроста. Спершу потрібно внести правки до бюджету та деяких нормативних актів. А про це зараз і мови не йде.