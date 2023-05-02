До конца мая курс доллара изменится до неузнаваемости: стоит ли запасаться валютой сейчас

В мае наличный курс доллара в Украине может опуститься до уровня официального курса НБУ, который сейчас составляет 36,56 грн/$. По прогнозам экспертов, уже в конце мая украинцы смогут покупать валюту США чуть ли не за 36,6 грн. Так что если вы как раз собирались запастись валютой, стоит немного подождать.

Что будет с долларом до конца месяца?

По словам влиятельного инвестиционного банкира Сергея Фурсы, до конца весны курс доллара будет стабильным с тенденцией к снижению. Этим украинцы обязаны прежде всего регулярной финансовой помощи от международных партнеров. Именно благодаря ежемесячным денежным поступлениям у Национального банка есть возможность пополнять свои резервы и поддерживать валютный баланс.

В то же время факторов, которые могли бы негативно повлиять на курс, на данный момент нет. Ситуация на фронтах относительно стабильная, да и каналы сбыта зерна работают довольно слаженно. Вместе со стабильной поддержкой из-за границы эти обстоятельства способствуют сохранению актуального курса. Более того, если ситуация не изменится, наличный курс будет постепенно снижаться.

Как отметил руководитель департамента казначейства одного из крупнейших украинских банков Герман Марченко, сейчас наличный курс уверенно стремится к официальному. Причем сравняться эти два курса могут еще до конца весны. Однако на резкое уменьшение стоимости наличного доллара украинцам рассчитывать не стоит. Курс будет снижаться постепенно, не более чем на несколько копеек в день.

Какой курс доллара в Украине сегодня?

По состоянию на 1 мая наличный курс доллара в украинских банках составил в среднем 37,5 грн/$ на покупку и 38,02 грн/$ на продажу. По сравнению с 30 апреля изменился только курс продажи: он повысился на 7 копеек.

Самый высокий курс доллара на продажу сейчас в таких банках:

Ощадбанк – 38,6 грн/$;

ПУМБ и OTP Bank – 38,25 грн/$.

Дешевле всего «американца» продают в следующих финучреждениях:

Укргазбанк – 37,7 грн/$;

ПриватБанк – 37,72 грн/$;

Сенс Банк – 38,0 грн/$.

Тем временем покупают доллар дороже всего в:

Укрэксимбанке – 37,6 грн/$;

ПУМБ и Сенс Банке – 37,5 грн/$;

Ощадбанке – 37,45 грн/$.

А самый низкий курс на покупку в таких банках:

OTP Bank – 36,9 грн/$;

Укргазбанке – 37 грн/$;

ПриватБанке – 37,22 грн/$.