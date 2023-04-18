Планують набрати більше 200 тисяч людей: в Польщі почалась роздача повісток

З 17 квітня по 21 липня у Польщі триватиме призов на військову службу. Міністерство оборони Польщі має на меті оцінити фізичну підготовку та придатність потенційних солдатів у цей період.

Повістки отримають солдати запасу, особи, які раніше проходили військову службу або підготовку, а також представники певних професій. Процес відбору здійснюватимуть 390 повітових комісій, а перед медичними комісіями, як очікується, постануть 230 000 поляків. Серед них не лише 19-річні чоловіки, але й юнаки, які народилися між 1999 і 2003 роками. Крім того, повістки можуть бути видані тим, хто визнаний тимчасово непридатним до військової служби у 2021 та 2022 роках.

Повістки також отримають дівчата 1999-2004 років народження, які закінчують вищі навчальні заклади за певними спеціальностями у 2023 році.

Однак важливо зазначити, що українцям, які проживають у Польщі, повістки не вручатимуть. Заяви про отримання повісток українцями в Польщі не відповідають дійсності. Зокрема, російське СМП повідомило, що українські чоловіки в польських містах Познань і Тарнов почали отримувати повістки, але Центр протидії дезінформації спростував цю інформацію, заявивши, що хоча українські дипломатичні установи за кордоном зобов’язані вести військовий облік чоловіків, вони не мають повноважень вручати повістки особам, які перебувають на консульському обліку.