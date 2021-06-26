Вже з 1 серпня ціна за кіловат енергії може зрости удвічі

Міністерство енергетики виступило ініціатором продовження дії положення про спецобов’язки (ПСО) до 1 серпня поточного року. На думку владної структури, цей час необхідний для стабілізації ситуації на енергетичному ринку та його підготовки до реалізації нової моделі роботи. Така відстрочка також допоможе відомству визначити, які матеріальні потреби наразі мають учасники енергоринку.





У повідомленні Міненерго зазначається, що ситуація, яка склалася на ринку у травні та червні, не дозволяє наразі скласти коректний прогноз на подальшу роботу учасників ПСО. Саме тому Міністерство вже неодноразово зверталося до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, із проханням якнайшвидше відреагувати на ситуацію.

Наразі Міненерго очікує від державного регулятора нових рішень, що стабілізують енергетичний ринок. Саме тому міністерство й пропонує відстрочити скасування поточного ПСО ще на місяць.

Нова модель положення про спецобов’язки, яку нещодавно анонсував міністр енергетики України Герман Галущенко, спрямована на реалізацію двох найважливіших для галузі завдань:

захистити малозабезпечених та соціально незахищених громадян, знизивши для них тарифну ставку й зробивши її більш прогнозованою;

створити можливості для проведення модернізації енергетичних підприємств та їх інфраструктури.

Дана модель підрозділятиме споживачів на категорії за об’ємами використання електроенергії. А ціна за кіловат буде різною для кожної із груп споживачів. Найнижчою стане вартість електрики для громадян, які використовують до 100 кВт*год за місяць. Вони сплачуватимуть лише 1,68 грн за кіловат. Ця ціна є так би мовити пільговою, та розрахована на незахищені прошарки населення.

А от споживачі, що використовують понад 500 кВт*год щомісяця, незабаром побачать у платіжках ледь не удвічі більші цифри. Для них тарифна ставка сягатиме від 3 до 4 грн за кіловат електричної енергії.