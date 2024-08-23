Гороскоп для всех знаков зодиака на неделю с 26 августа по 1 сентября

В первую половину недели вектор задается энергией мутабельных знаков — Близнецов, Дев и Рыб, в которых сосредоточено большинство небесных тел. Необходимо быстро включаться и ориентироваться во внешней среде, уметь маневрировать и выбирать оптимальный способ действия. Солнце и Венера располагаются в знаке Девы и активируют земную стихию.

Повышается работоспособность, деловая активность и предприимчивость, возрастает прагматизм и тяга к материальным ценностям. Основная задача — это самоусовершенствование, наработка профессиональных качеств ради достижения ощутимых результатов. Немаловажную роль играют вопросы здоровья и красоты, взаимоотношения в рабочем коллективе.

Влияние ретроградной фазы Меркурия больше способствует ревизии деловых контактов, клиентской базы и документов, переосмыслению, какие сферы жизни следует укрепить и систематизировать. Венера под напряженным влиянием Нептуна стремится к комфорту и удовольствиям всеми фибрами своей орбиты. Потворство своим желаниям может обойтись недешево. Финансы сложно контролировать и они уплывают в зыбкую нептунианскую пучину.

Поэтому будьте особенно внимательны, когда подписываете важные договора, бухгалтерские документы, производите оплату покупок и билетов. Туман и неясность в сфере чувств чреваты пребыванием в иллюзиях относительно своих избранников и впоследствии к разочарованиям в выборе, сделанном сейчас. А вот поддержка Плутона окажется весьма кстати и обещает порыв творческого вдохновения, повышает финансовые амбиции и предоставляет возможность глобальных перемен в личной жизни.

Но все же серьезные финансовые проекты и планы лучше пока тщательно проанализировать, устранить недостатки, а начать воплощать их в жизнь во второй половине недели, после 29 августа. Именно с четверга Меркурий возвращается в директное движение и снимает ограничения на продвижение вперед к новым вершинам и маршрутам. В знаке Льва он особенно помогает творческим людям, чья деятельность связана со словом, сценой, детьми.

Речь окрашивается яркими и несколько высокопарными нотками, что хорошо для продвижения рекламы, пиар-кампаний, обучения и преподавания. Венера, с переходом в знак Весы, возвращается в родную обитель. Это время, когда кульминирует позитивное отношение к жизни, усиливается стремление к миру и гармонии в отношениях, появляются возможности улаживать конфликты мирным путем. Предпочтение отдается эстетике и красоте. Так как это еще и планета, отвечающая за чувственность и сексуальность у мужчин, то эротизм и стремление к романтическим отношениям заметно возрастает.

Однако Лилит, великая искусительница, также находится в Весах и конкурирует с Венерой по части соблазнения. Любой партнер, появляющийся на вашем горизонте, может нести кармический след. При этом открывается канал таланта и творчества. Тех, кто настроится именно на эту волну, ждет прилив вдохновения, обновления, развитие мастерства и источник финансовой выгоды через сферу партнерства.

Овен — гороскоп на неделю

Овнам предоставляется возможность обновить отношения как с личными, так и с деловыми партнерами. Можно рассчитывать на получение помощи и поддержки от друзей, коллег, супругов.

Именно эти люди станут опорой, организуют протекции и поделятся нужными связями. Новые возможности открываются всем желающим реализовать талант на поприще искусства, консультационной, юридической и общественной деятельности.

Телец — гороскоп на неделю

Тельцы уверенно движутся к цели, не боясь дополнительных нагрузок и ответственности. В итоге получают осуществление долгосрочных планов и желаемый результат в сферах бизнеса, работы, строительства и ремонта.

Самое время для демонстрации своих здоровых амбиций, организации собственного дела, компании, оборудования офиса. Умение планировать и организовывать принесет пользу в профессиональной и повседневной жизни.

Близнецы — гороскоп на неделю

Близнецам хорошие возможности открываются через публичные выступления, участие в культурных и спортивных мероприятиях, рекламных кампаниях.

Транслируйте больше жизнерадостности и оптимизма, высветите свои достоинства и тогда любые ситуации начнут коренным образом налаживаться. Улучшится любовная сфера, повысится жизненный тонус. Деловые встречи и свидания назначайте в респектабельных местах.

Рак — гороскоп на неделю

Для Раков наступает удачное время, чтобы исцелить психологические и детские травмы, проработать и трансформировать родовые программы. Контроль эмоций и обретение душевного покоя важны сейчас.

Это умение поможет сохранять выдержку в стрессовых ситуациях. Грамотное распределение семейного бюджета, инвестирование в недвижимость и акции заметно улучшат ваши финансовые дела.

Лев — гороскоп на неделю

Львы, не упустите приятные знакомства. Выбирайте людей, с которыми вам легко общаться и есть общие темы для разговоров. Консультационная деятельность — подходящая сфера для обмена информацией, возможность проявить себя и отточить дипломатические навыки во взаимоотношениях.

Партнеров по браку или бизнесу можно привлечь к созданию совместных проектов или участию в культмассовых мероприятиях.

Дева — гороскоп на неделю

Девам на пользу пойдет следование здоровому распорядку дня, правильное питание и умеренные физические нагрузки. Упорядочивание своей жизни поможет сохранить хорошее самочувствие и позитивное настроение.

Приятных сюрпризов ждите в профессиональной сфере — повышение заработной платы, улучшение отношений с коллегами или общей атмосферы на рабочем месте. Приветствуется финансовый контроль поступающих средств.

Весы — гороскоп на неделю

Весы, благодаря яркой самопрезентации, участию в выставках и праздничных мероприятиях, вы способны произвести впечатление уверенного и самодостаточного человека.

Растущие амбиции сподвигают занимать передовые места и быть в центре внимания, получать легкие успехи и быстрые победы. Прекрасные отношения с детьми и возлюбленными дают еще больше жизненной силы и конструктивной энергии.

Скорпион — гороскоп на неделю

Скорпионы могут ощутить потребность уединиться в собственном доме или в кругу семьи. Хорошее время для решения имущественных и хозяйственных вопросов, обретения душевного покоя, для мистической и религиозной деятельности.

Постарайтесь свести к минимуму контакты с социумом и предаться потоку жизни. Водная стихия, природа, музыка, произведения искусства настроят струны вашей души на гармонию и откроют доступ к богатому внутреннему миру.

Стрелец — гороскоп на неделю

Стрельцам по вкусу интеллектуальные контакты с окружающими людьми, интенсивное общение с друзьями. Обсуждать что-то вместе, мечтать и ставить цели — таков фокус вашего внимания. Не жалейте времени и сил на научную работу и изыскания, обучение, получение определенных знаний, повышающих вашу квалификацию.

Независимость от чужого мнения делает вас интересным собеседником, востребованным блогером и желанным гостем на общественных мероприятиях.

Козерог — гороскоп на неделю

Козероги испытывают благоприятное влияние на финансовую и профессиональную сферу. Кредит доверия и поддержка от руководства повысят самоуверенность и самоценность.

Для более долговременного результата прибегните к рациональному подходу и планированию текущих дел и задач. Удачным решением окажутся инвестиции в собственное развитие и образование, а также в бизнес, связанный с землей, строительством или недвижимостью.

Водолей — гороскоп на неделю

Водолеям звезды предлагают хорошие возможности для масштабных действий и раскрутки. Опирайтесь на дипломы, сертификаты и иные ваши достижения. Не соглашайтесь на меньшее, просто поверьте в свои силы и способности, расширяйте мировоззрение и зону комфорта.

Зарядитесь энергией, посетив места силы, спортивные соревнования, научные круги. В результате появятся новые полезные связи и проекты, прирост авторитета и повышение социального статуса.

Рыбы — гороскоп на неделю

У Рыб благоприятные дни для оздоровления и восстановления организма. Появляется ощущение наполненности энергией и духовная зрелость. Способность рассуждать здраво поможет увидеть выгоду в источниках дохода, ранее не рассматриваемые вами.

Ищите творческие способы наладить жизнь в рамках существующей парадигмы. Используя интуицию и врожденную связь с внутренним миром, вы сможете пересмотреть привычные вещи под другим углом.