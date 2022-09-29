Жизнь трех знаков зодиака кардинально изменится: что ждет их до 2 октября

Трех знаков зодиака до 2 октября ожидают судьбоносные события. В их жизнь лопнет ветер перемен, который принесет новые свершения, победы и приятные новости.

Такими знаками, по мнению астрологов, станут Скорпион, Телец и Рак. Родившимся под этими созвездиями придется переосмыслить свою жизнь и ценности, и принять важное решение. Именно это решение поможет им наконец-то стать счастливыми.

Скорпион

Представители знака встретятся со старыми родственниками или друзьями и попытаются наладить с ними отношения. Это событие придаст им сил, подтолкнет к переменам и новым начинаниям. Кто-то из Скорпионов даже откроет свой бизнес, заручившись поддержкой близких. Некоторым удастся проявить себя на работе и получить повышение. Уроженцы знака послушают свою интуицию, рискнут и получат не только успех в карьере, но и значительное повышение доходов.

Телец

Только до 2 октября могут изменить место жительства. Представители знака, уже давно в отношениях, примут решение съехаться со своей второй половинкой. Конец сентября и начало октября пройдут в приятных хлопотах. На работе Тельцы, скорее всего, возьмут отпуск, чтобы заняться обустройством нового жилья. Вместе с тем они немного отдохнут, перезагрузятся, наберутся сил и энергии для возвращения в рабочие будни.

Рак

В конце сентября Раков неожиданно позовут в путешествие. Представители знака с радостью согласятся и возьмут несколько выходных, чтобы проветриться и поймать последние лучи солнца. Отдых пойдет представителям знака в пользу. Раки отлично проведут время с ближайшими людьми и даже получат от них приятный подарок в виде значительной суммы денег. Эти деньги Ракам, по словам астрологов, лучше затраты на себя. Даже небольшая покупка поднимет уроженцам знака настроение и зарядит их положительной энергией на несколько месяцев вперед.