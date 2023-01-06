Снежная сказка: каким знакам зодиака зима 2023-го принесет настоящее счастье

Зима у большинства людей вызывает только неприятные ощущения. Холод, темнота и скользкие дороги не дают ей вырваться в топ любимых времен года украинцев. Однако, несмотря на все минусы этого сезона, зима 2023 года для некоторых знаков зодиака превратится в незабываемый и чрезвычайно счастливый период времени.

Астрологи утверждают, что этой зимой Львы, Девы и Козероги оседлают волну успеха. Им будет везти во всех сферах жизни, а улыбка ни на минуту не будет сходить с их губ.

Лев

В январе и феврале 2023-го Львам будет невероятно везти. Они наберутся смелости и наконец попросят у начальника повышения зарплаты. А взамен получат даже больше, чем просили. Львам предложат руководящую должность, благодаря чему их доход вырастет чуть ли не вдвое. Одинокие представители знака этой зимой могут встретить свою вторую половинку, а женатые – задумаются о пополнении в семье.

Дева

Для Дев зимние месяцы станут идеальным временем, чтобы отправиться на отдых. Сейчас у них есть и время, и деньги на спонтанную поездку в дальние края. Так что судьба будто сама наталкивает представителей знака на мысли о море и солнце. Отпуск поможет Девам принять важное решение относительно своего будущего и расставить приоритеты. К концу зимы Девы начнут больше прислушиваться к собственной интуиции. И не зря, ведь именно она подскажет представителям знака, как строить карьеру, чтобы в этом году значительно увеличить свой доход. Тем временем в личной жизни Дев серьезных изменений не предвидится.

Козерог

Перед Козерогами в последующие два месяца откроется множество новых возможностей. Астрологи советуют им не бояться рисковать и использовать каждый подаренный судьбой шанс. Карьера представителей знака резко пойдет в гору. Доходы также не разочаруют. В личной жизни Козерогов ждут приятные сюрпризы. Одинокие уроженцы знака переживут яркий роман, который может даже перерасти в серьезные отношения. Семейные же Козероги углубят свою связь с партнером и значительно повысят градус страсти в паре.