Ніяких паперів: Monobank здійснив мрію мільйонів українців

Незабаром в українців з’явиться шанс раз і назавжди позбутися паперових чеків. Адже на зміну їм прийде електронний варіант фіскального документа. Першопроходцем у наданні новітньої послуги стане monobank.





Технологія збереження електронного чека, чи навіть гарантії на придбаний товар, у спеціальному додатку на смартфон значно спростить життя українців. Адже паперові чеки легко загубити. А у випадку придбання вартісних покупок, на які продавець дає гарантію, збереження фіскального чека є дуже важливим.

Тож найпопулярніший мобільний банкінг країни вирішив позбавити своїх клієнтів від непотрібних клопотів.

«Вже незабаром українці зможуть взагалі відмовлятися від чека в процесі розрахунку, залишаючи собі лише його електронну копію. Гарантія, та інші документи, які видають клієнтам в процесі придбання товару, також можна буде зберігати у нашому додатку”, – повідомив один із засновників monobank Дмитро Дубілет.

Запустити нову послугу зможуть також інші українські банки. Для цього їм лише потрібно пройти процедуру інтеграції із Checkbox – спеціальним сервісом програмних кас. За словами Дмитра Дубілета, такими касовими апаратами користується чимраз більше торгових точок. Серед них великі мережі супермаркетів, магазинів техніки, аптек тощо. monobank наразі саме знаходиться на завершальній стадії інтеграції із даним сервісом.

Ще одна новинка, що чекає на клієнтів фінустанови, стане результатом співпраці monobank із криптобіржею. Мобільний банкінг має намір запустити в обіг біткоїн-картки. Таким чином клієнти monobank зможуть легко та прозоро здійснювати операції із криптовалютою.

Співзасновник популярного банку також нагадав українцям, що вже незабаром зазнають змін вимоги до фіскального чека. Тепер при оплаті карткою до чека передаватиметься так звана «маска» використаної карти. Таким чином українців намагаються вберегти від поширеного зараз способу шахрайства із банківськими рахунками.