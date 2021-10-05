Польща закрила двері для багатьох заробітчан: що буде з українцями

Польські правоохоронці виявили кадрове агентство, яке незаконним шляхом влаштовувало на роботу заробітчан з України, Грузії, Молдови та Білорусії. Зокрема було викрито близько 300 нелегалів, з яких 266 виявилися українцями.





Компанію, що допомагала іммігрантам знайти роботу без робочої візи, притягнуть до суду. Горе-підприємці змушені будуть сплатити штраф у розмірі 30 тисяч злотих, або 195 тисяч гривень.

Про затриманих українських заробітчан наразі відомо небагато. За інформацією, оприлюдненою у польських засобах масової інформації, вони працювали у містах Мазур та Вармія. Роботодавець українців не дотримався приписів закону та не подав дані про них до державних органів. Тож тепер нашим співвітчизникам загрожують численні санкції за незаконну трудову діяльність.

У Європі до нелегалів ставляться суворо. Якщо поліція виявить такого працівника, у кращому випадку він відбудеться штрафом та депортацією. Однак деяким заробітчанам може загрожувати навіть в’язниця. Не кажучи вже про те, що після депортації їм ще принаймні на 3 роки буде заборонено в’їзд до даної країни.

Та не зважаючи на усі небезпеки незаконного працевлаштування, наші співгромадяни готові ризикнути заради можливості заробити. Щороку Україну покидає 2-3 мільйони осіб працездатного віку, які вирушають до Польщі, Чехії, Німеччини та інших європейських країн у пошуках кращої долі. Близько половини з них – нелегали.

Варто зазначити, що співвідношення легальних та нелегальних українських мігрантів у різних країнах може суттєво відрізнятися. Це залежить від законодавства конкретної держави та складності процедури отримання робочої візи.

Зокрема у Польщі до українських працівників ставляться більш лояльно, радо запрошують на роботу та подекуди навіть оплачують переїзд особливо цінним спеціалістам. Тож там понад 60% заробітчан знаходяться на законних підставах. Найбільший відсоток нелегалів у порівнянні з офіційно оформленими українськими працівниками у Німеччині – близько 90%.