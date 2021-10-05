Українці будуть отримувати одразу дві пенсії: названо умови

У Міністерстві Соціальної політики України розробили проект впровадження накопичувальних пенсійних програм до стандартних соцпакетів деяких категорій громадян. Зокрема спробувати нову систему у дії зможуть медики, поліцейські та працівники підприємств, що є об’єктами великої приватизації.





Новітні пенсійні програми збираються зробити частиною соціальних пакетів співробітників. Саме так пояснила процедуру втілення в життя даної ініціативи очільниця Мінсоцполітики Марина Лазебна. Проект вже найближчим часом буде внесено на розгляд уряду. У разі його схвалення, міністерка має намір зобов’язати власників нещодавно приватизованих підприємств скорегувати соцпакети для своїх співробітників та додати до них накопичувальні пенсійні програми.

«На покупців об’єктів великої приватизації покладають певні соціальні зобов’язання. Тому цілком слушно буде зробити їх значно привабливішими для працівників таких об’єктів. Наприклад включити до соцпакетів накопичувальну пенсійну програму», – зазначає Марина Лазебна.

Позатим на розгляд Кабміну Мінсоцполітики збирається подати ще один проект, який зараз знаходиться на стадії розробки. Це соціальний пакет, що включає накопичувальну пенсійну програму для певних категорій працівників. Йдеться про громадян, які виконують соціально важливі роботи та отримують зарплатню із державного бюджету. Першими, хто отримає новий соціальний пакет, найімовірніше стануть медичні працівники та співробітники Нацполіції.

Міністр соцполітики вважає, що нова система покращить умови пенсійного забезпечення працівників, які змушені брати на себе відповідальність за добробут усіх громадян. До того ж вона змотивує дану категорію населення робити добровільні внески до майбутньої пенсії.

Впровадження нових соцпакетів вже активно обговорюється із МВС та МОЗ. Як повідомила Лазебна, в разі успіху пілотного проекту, пенсійну програму можна буде впровадити й для інших бюджетників, наприклад військових та вчителів. Тож цілком можливо, що вже за кілька років бюджетники зможуть розраховувати одразу на дві пенсії – страхову та накопичувальну.