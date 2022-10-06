Якою буде ціна на газ у жовтні: деякі українців будуть платити 10 гривень за куб

Українські постачальники газу оприлюднили свої ціни на жовтень. У більшості компаній вартість ресурсу за річними тарифними планами не змінилася. Загалом же ціни на газ в Україні не перевищують 10 грн за кубометр.

Згідно з даними, опублікованими ресурсом «ГазПравда», вартість газу в українських постачальників коливається у межах 7,70 грн та 9,99 грн за кубічний метр. Найнижчий тариф у компанії «Еру Людям» – лише 7,70 грн за куб.

В той самий час ГК «Нафтогаз України», що на сьогоднішній день забезпечує «блакитним паливом» 98% українців, продає ресурс за 7,96 грн. Цей тариф діє для всіх побутових споживачів України, що користуються річним тарифним планом.

Рекордно високу вартість газу встановила компанія «Світлогаз». За кубічний метр пального клієнтам постачальника доведеться платити аж 9,99 грн. Решта українських постачальників газу продають його за ціною 8,20-8,46 грн за куб.

В загальному ж свої тарифи на газ у жовтні опублікували 8 постачальників. Тоді як у вересні це зробили 10 вітчизняних газових компаній.

При цьому експерти газового ринку попередили українців уважніше вивчати тарифи компаній, якщо вони вирішили змінити постачальника. Оскільки деякі компанії пропонують фіксовану вартість газу лише своїм постійним клієнтам. Тож одразу після підключення споживач платитиме за ресурс більше, ніж вказано у річному прайсі газопостачальника.

Та більшість споживачів України все одно платитиме за газ 7,96 грн за куб. Адже наразі «Нафтогаз України» є монополістом і постачає ресурс у більш ніж у 10 млн. домівок.

Варто також зазначити, що протягом 2022 року українці почали споживати менше газу, ніж торік. Різниця становить майже 3 кубометри на одне домогосподарство у порівнянні з темпами споживання у 2021 році. Вочевидь така тенденція пов’язана із війною в Україні та пов’язаними з нею руйнуваннями інфраструктури.