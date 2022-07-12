Не хочеш в підвал, підеш в тюрму: в Україні вирішили карати за ігнорування тривоги

В українському парламенті днями зареєстрували новий законопроект, який передбачає жорстке покарання для бізнесу за ігнорування сигналу повітряної тривоги. Згідно з документом №7546 на власників компаній та підприємств, що порушать правила, чекатиме серйозний штраф, а в найгіршому випадку – до 8 років позбавлення волі.





Згідно з пояснювальною запискою, долученою до законопроекту, він має на меті встановити кримінальну відповідальність для посадових осіб різноманітних організацій, а також суб’єктів підприємницької діяльності, що порушують приписи закону стосовно громадянської безпеки. Вони будуть суворо покарані з таке порушення, якщо воно спричинило смерть людей або завдало шкоди їхньому здоров’ю.

Автором законопроекту став нардеп від партії «Слуга народу» Сергій Кузьміних. У своєму коментарі він зазначив, що у керівників вітчизняних підприємств вже повинен бути чіткий план дій на випадок повітряної тривоги та інших позаштатних ситуацій . Адже йде п’ятий місяць війни, тож ігнорування попереджень про небезпеку є злочинною халатністю.

У проекті закону прописані такі види покарань для бізнесменів-порушників:

штраф у розмірі від 17 000 до 51 000 грн;

виправні роботи – до 2 років;

обмеження свободи – до 3 років;

за повторне порушення, внаслідок якого загинули люди, застосовується покарання у вигляді ув’язнення на термін 3-8 років.

В документі уточнюється, що в разі неспроможності забезпечити своїм працівникам захист на робочому місці, власники бізнесу повинні створити можливість їх переведення на віддалену роботу.

У пояснювальній записці автор закону також згадав про нещодавні події в місті Кременчуг. 27 червня внаслідок потрапляння російської ракети в ТРЦ «Амстор» загинула 21 людина, а десятки осіб зазнали тяжких травм. Тоді як працівники, так і відвідувачі торгового центру проігнорували сигнали повітряної тривоги.

Якщо новий проект буде схвалено Верховною Радою, вже наступного дня після публікації він набере законної чинності.