Долар по 60 — експерти дають невтішний прогноз по валюті

Чого чекати від курсу валют найближчими тижнями розповів аналітик фінансових ринків Іван Угляниця та інші експерти. Вони впевнені, що той курс, який сьогодні встановив НБУ давно не відповідає дійсності. Банки вже давно продають американські долари по 40 гривень під депозити.





У майбутньому 1$ буде коштувати 50-60 гривень, що в середньому у 2 рази вище, ніж було до війни. Думки аналітиків щодо майбутнього гривні, як національної валюти розхожі: одні прогнозують укріплення, інші скептично на це реагують.

Сьогодні курс долара від НБУ 36,6 гривні. Якщо розглянемо валютні програми різних банків (державних і комерційних), побачимо, що там і приблизно не має таких цифр. Вони вже давно орієнтуються на вартість $ по 40 гривень. Ринковий курс також перейшов відмітку у 40+. Навіть нацбанк продає валюту під депозити з курсом 39-40. Доцільніше фіксований курс зараз зробити плаваючим, так вважають банкіри.

Різні бізнеси при калькуляції закладають у вартість товару курс по 45 грн за долар. Фінансисти обіцяють, що гривня поки що тримається, і курс триматиметься на відмітці 41-42 до кінця року.

Експерти вважають, що гривня ослабне, а долар коштуватиме у межах 50-60 грн. По-перше, країни Заходу не збільшили кількість фінансової допомоги та навряд його будуть збільшувати у майбутньому. Курс 50 грн може стати реальним вже у грудні 2022 року. Якщо негативні тенденції будуть збережені, то на початку 2023 року 1 долар коштуватиме 60 грн.

Тих мільярдів, які передають США та країни партнери, не вистачає, щоб закрити всі потреби українців під час повномасштабної війни. Власний експорт також не приносить достатньої кількості грошей до бюджету. Експерт додав, що це не реальний прогноз, а найгірший, що може бути. Українці мають прораховувати усі ризики, що сьогодні можуть бути, готуватися також треба до всього.