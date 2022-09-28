В каком случае платить за газ дешевле: по тарифу или по средней норме

Плата за газ начисляется либо по газовому счетчику, либо по количеству зарегистрированных лиц, если приборы учета отсутствуют. Некоторые потребители уверенны, что рассчитываться за газ выгоднее по средней норме, поэтому специально не ставят счетчики. Хотя при наличии прибора учета необходимо платить только по факту: сколько использовал, столько и платишь.

Такие убеждения отчасти правильные, но в том случае, когда в доме или квартире зарегистрировано меньше человек, чем приживают на самом деле. Летом, когда у хозяек начинается консервация, потребление газа по счетчику будет большим. Если например сравнить квартиру, в которой зарегистрированы три человека и квартиру с прибором учета, первый вариант действительно будет экономнее. Ситуация такая, что средний показатель в течение года выравнивается.

В 2022 году украинец начал потреблять в среднем на три куб. м газа меньше, чем в 2021, а средние объемы потребления газа в теплое время года такие:

готовка 10,7 куб.м, 85,17 грн;

подогрев воды + приготовление еды 22,2 куб.м, 176,7 грн;

иные комбинации приборов 14,2 куб.м, 113 грн.

В отопительный сезон потребление гораздо больше. Например, только для того, чтобы приготовить поесть, среднестатистическая семья тратит 15,4 куб.м газа. Отопление, подогрев воды и готовка требуют 223 куб.м топлива.

Сегодня 1 куб. м газа в Украине стоит 7,96 грн. Этого объема хватит на то, чтобы все 4 газовые конфорки беспрерывно горели в течение часа, что достаточно много. Но уже сейчас граждане просматривают альтернативные варианты. Готовы от газа перейти к индукционным плитам, от газовых колонок к бойлерам. Газовый шантаж Европы, который осуществляет РФ все чаще вынуждает людей отказаться от голубого топлива.