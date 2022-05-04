ПриватБанк анонсировал начало компенсации средств клиентам: кто и что может получить

На днях государственный ПриватБанк начал выплачивать клиентам средства, которые они потеряли в результате закрытия Проминвестбанка и МР Банка. Компенсацию средств заместо ликвидированных банков русского происхождения Приват выплачивает на правах члена Фонда гарантирование вкладов физических лиц. Кто может вернуть свои деньги через ПриватБанк, и что для этого нужно сделать?





Получить в Привате деньги, размещенные на счетах «Проминвестбанка» и «МР Банка», могут не все. Эта опция доступна только гражданам, являющимся клиентами ПриватБанка. Чтобы забрать свои деньги, им не нужно даже лично приходить в отделение банка, а только воспользоваться приложением Приват24 или чатботом в мессенджере, и оставить заявку на возврат средств.

Отметим, что по новым правилам в военное время возврат вкладов происходит в 100% объеме. Хотя еще до войны Фонд гарантирования вкладов компенсировал сумму депозита в 200 тыс. грн. об остальных деньгах клиент после ликвидации банка мог просто забыть.

Напомним, что после начавшейся россией полномасштабной войны в Украине Национальный банк закрыл два банка, имевших российское происхождение. Согласно закону, бывшие клиенты ликвидированных «Проминвестбанка» и «МР Банка» могут вернуть средства со своих счетов через банки, являющиеся членами фонда гарантирования вкладов физлиц. В число таких финучреждений, кроме ПриватБанка, входят: Идея Банк, Правэкс Банк, Кредобанк, Укргазбанк и ПУМБ.

Получить свои деньги, которые «сгорели» в обанкротившемся или ликвидированном украинском банке, клиенты могут в любом банке-агенте Фонда гарантирования вкладов. Но самая простая процедура получения денег будет в том банке, клиентом которого является пострадавший. Тогда процедуру компенсации можно провести без личного присутствия в отделении банка. А просто с помощью мобильного банкинга или сотрудника службы поддержки создать заявку и вернуть деньги на собственную же карту.