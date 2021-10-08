В Україні з’явились фейкові податківці: дзвонять і вимагають гроші

Винахідливість сучасних шахраїв не знає меж. Чого лише вони не вигадають, щоб нажитися на довірливих людях. Зокрема нещодавно у столиці було зафіксовано випадки телефонного шахрайства, які за своєю зухвалістю вразили навіть досвідчених правоохоронців.





Зловмисники телефонували громадянам, видаючи себе за працівників податкової та вимагали у них певну суму грошей. Інформацію про низку нахабних спроб обдурити платників податків оприлюднила прес-служба Державної податкової служби України.

Для своїх афер зловмисники використовували різні номери телефонів. Карток та банківських рахунків, на які удавані податківці просили перерахувати кошти, також було чимало. Тим не менше велика кількість постраждалих засвідчила, що телефонували з номеру 095-309-30-78.

У податковій повідомили, до обдзвонів громадян вони не мають жодного стосунку. Керівництво податкової служби радить українцям не піддаватися на такі провокації та одразу ж звертатися у поліцію.

Телефонне шахрайство в Україні за останній рік набуло катастрофічних масштабів. Потужний поштовх для поширення такого виду злочинності дала пандемія Covid-19. Громадяни майже увесь час проводили вдома, вирішуючи більшість своїх справ у режимі онлайн. До того ж психологічний тиск внаслідок впровадження карантинних обмежень та постійного зростання кількості хворих, зробив людей більш легковірними.

Створити бізнес на наївності українців для зловмисників не таке вже складне завдання. Для цього їм потрібно лише мати «підвішений язик» та базові знання із психології. Найбільш вмілі шахраї за допомогою простих психологічних прийомів здатні переконати свою жертву практично у будь-чому. Тож вмовити співрозмовника перерахувати певну суму коштів на вказаний рахунок їм теж вдається доволі легко.

Єдиний спосіб захистити себе – не вірити на слово тому, що вам розповідає невідомий співрозмовник. Перевіряйте усю інформацію, отриману по телефону, та ні в якому разі не перераховуйте кошти на невідомі рахунки, які б аргументи не наводив абонент.