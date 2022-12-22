Илон Маск будет продавать украинцам Starlink дешевле: известна новая цена

Корпорация Илона Маска SpaceХ изменила для украинцев цену на терминалы Starlink. Теперь стоимость оборудования и его подключение к спутниковому интернету будет составлять $600 вместо $700. Однако тариф на пользование Starlink, который в ноябре вырос до $75 в месяц, уже не изменится.

Согласно данным сервиса Starlink в сумму $600 входит полный набор оборудования для подключения к спутниковому интернету, а именно:

спутниковая антенна;

крепление к ней;

Wi-Fi-роутер;

кабель для подключения роутера к спутниковой антенне.

Также указанная сумма включает регистрацию в системе, то есть подключение к спутниковому интернету Starlink.

Ежемесячная абонплата за пользование интернетом от Илона Маска для украинцев недавно подорожала. В ноябре она выросла с $60 до $75. Хотя стоит заметить, что до 24 августа текущего года за пользование интернетом Starlink нашим соотечественникам приходилось платить по $100 в месяц.

К стати заказать Starlink теперь можно даже с доставкой в Украину. При этом количество пунктов доставки ограничено из-за повышенной опасности в некоторых регионах страны. Оформлять заказы необходимо на официальном сайте сервиса. Команда Starlink должна прежде всего подтвердить, что указанный заказчиком адрес находится в зоне доставки. После этого покупатель получит на свою электронную почту письмо для завершения заказа.

Доставка терминала Starlink в Украину обычно занимает от 2 до 3 недель. После получения терминала пользователь должен зарегистрироваться в системе и оплатить пользование спутниковым интернетом, по крайней мере, в месяц вперед по тарифу $75\мес.

Напомним, что министр цифровой трансформации Михаил Федоров недавно рассказал о достижении новой договоренности со SpaceX о поставке терминалов Starlink. Согласно этой договоренности, корпорация Илона Маска вскоре передаст Украине 10 тыс. терминалов спутникового интернета. Часть из них в министерстве собираются передать военным на фронт, а остальные использовать для оборудования «пунктов несокрушимости».