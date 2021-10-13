Українцям хочуть дозволити мати ще і європейське громадянство

Законопроєкт про подвійне громадянство знаходиться на останніх стадіях розробки. Вже незабаром Кабінет Міністрів подасть його на розгляд до Верховної Ради. Це дуже важливий етап розвитку України, адже він дозволить українцям із країн Євросоюзу та НАТО брати активну участь у житті України.





Раніше Дмитро Кулеба вже розповідав про плани уряду, щодо подвійного громадянства зі сторонами ЄС. Зараз справи набули більшого масштабу. Відтак, сьогодні за межами України проживає від 12 до 20 мільйонів етнічних українців. Більшість із них проживає у Росії, Канаді та США. Опитування показують, що ці люди за нагоди та сприятливих умов готові отримати паспорт громадянина України, але не готові відмовитись від закордонного громадянства.

Раніше законодавчо українці могли мати лише 1 громадянство. Втім у законі не було конкретної заборони на подвійне, тож це не заборонялося, але й не дозволялося. Щоб отримати паспорт громадянина Канади, Німеччини чи іншої країни, потрібно було офіційно відмовитись від українського. Але вже незабаром ситуація зміниться.

Про те, що законопроєкт майже готовий, заявив Євген Єнін, заступник міністра внутрішніх справ України. Зараз вивченням документу вже займаються експерти із Міністерства Юстиції. За межами країни проживає велика кількість етнічних українців. Більшість із них виявила намір взяти участь в економічних та територіальних процесах. До того ж багато розвинених держав дозволяють мати подвійне громадянство.

Вже найближчим часом планується представити законопроєкт на розгляд. Він гарантовано дасть країні нові можливості, а також сприятиме поверненню етнічних українців на Батьківщину.

Головна мета, як запевнив Єнін полягає у тому, щоб українці не відмовлялися від другого громадянства. Також заступник міністра уточнив і про термін підготовки закону, з його слів документ можна буде побачити менш ніш за рік.