Украинцам назвали марку сладостей, которая категорически отказалась уходить из России

Глава украинского Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал к бойкоту продукции торговой марки Ritter Sport. Компания наотрез отказалась уходить с российского рынка и продолжает своими налогами спонсировать войну в Украине.





«Риттер Спорт не желает уходить из России, аргументируя это «серьезными экономическими последствиями» для компании. Но пребывание на российском рынке может привести к еще худшим последствиям, в частности, роковому удару по репутации бренда. Ritter Sport, достаточно финансировать военные преступления. Сохраните хорошее имя и доходы. #БойкотRitterSport», – написал министр в своем Twitter.

Отметим, что известный производитель сладостей продает в России около 7% продукции. То есть фактически десятину своего дохода немецкий бренд получает именно от населения РФ. Подсчитав возможный финансовый ущерб, в компании пришли к выводу, что выход с российского рынка им обойдется дороже, чем запятнанная репутация.

Комментируя свой отказ разорвать бизнес-отношения с оккупантом, Ritter Sport также ссылается на убытки производителей какао-бобов. Представители немецкого бренда кажется готовы приводить все возможные аргументы, лишь бы не отказываться от экономической выгоды.

Напомним, что, кроме Ritter Sport, прекратить деятельность на рынке в России отказалось еще несколько всемирно известных компаний. Среди них сеть супермаркетов Metro, производитель моющих средств Procter&Gamble, пищевая корпорация Nestle и другие. Все эти бренды не считают войну, развязанную Россией, и многочисленные военные преступления страны-агрессорки достаточной причиной, чтобы разорвать с ней партнерские связи. Компании продолжают платить налоги и кормить русскую армию, фактически убивая ее руками украинских воинов и даже детей.

Каждый день возле центральных офисов этих компаний собираются активисты, призывая их прекратить деятельность в России. Так что надеемся, что известные бренды опомнятся и поймут, что нельзя делать бизнес на крови.

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