Відомі терміни планового відключення світла по всій Україні

З листопада Україні найімовірніше доведеться повернутися до імпорту електроенергії з Білорусі. Вітчизняні електростанції не можуть задовольнити зростаючих з наближенням зими потреб населення через нестачу вугілля. Тож по закінченні мораторію на поставки з Росії та Білорусі, нам знову доведеться звернутися по допомогу до небезпечних сусідів.





Однак деякі експерти вважають, що навіть суми імпортованої електроенергії та ресурсів власної генерації може не вистачити для безперебійного забезпечення населення протягом опалювального сезону.

Як зазначив директор Центру аналізу та стратегій, економіст Ігор Чаленко, Україна може генерувати до 19 ГВт електроенергії. На максимальних потужностях ця цифра сягатиме 19,9 ГВт. А разом із імпортованою електрикою – 3,1 ГВт, отримуємо 23 ГВт електроенергії на добу.

Тоді як середньодобове споживання взимку, на прикладі минулого року, дорівнює близько 23,5 ГВт. І це при тому, що проблем з опаленням впродовж опалювального сезону 2020/2021 не було. Цього ж року, враховуючи шалені ціни на газ, не виключено, що люди почнуть масово користуватися електрообігрівачами.

Недостатнє виробництво електроенергії в Україні пов’язують перш за все з дефіцитом вугілля. Зокрема зараз через нестачу пального не працюють 22 блоки на вітчизняних ТЕС і ТЕЦ. Ще 11 блоків простоюють у зв’язку з проведенням ремонтних робіт.

Тим часом темпи постачання вугілля сильно відстають від темпів його спалювання. Станом на 18 жовтня пального, призначеного для потреб електростанцій, на українських складах було в 4,3 рази менше, ніж заплановано.

З огляду на такі проблеми з енергогенерацією, цілком можливо, що уряд буде змушений так чи інакше обмежувати споживання. Одним з варіантів такої «економії» є локдаун, під час якого не працюватиме більшість підприємств.

Щодо планового відключення світла у населення, то його найімовірніше не буде. На думку енергоексперта Юрія Корольчука, систематичні відключення загрожують великим фабрикам та заводам, та точно не побутовим споживачам.