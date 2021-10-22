Названа головна небезпека штаму «Дельта» для пересічного українця

Штам «Дельта», на який зараз масово хворіють українці, як виявилося є значно небезпечнішим за традиційну «корону». Через відмінні симптоми та значно більшу летальність лікарі навіть розглядають цю мутацію як окреме захворювання. Які ж симптоми у новітнього вірусу, та хто найбільше ризикує його підхопити?





Як зазначила інфекціоніст Ольга Голубовська, головною відмінною рисою штаму «Дельта» є набагато потужніше вірусне навантаження на весь організм. Концентрація вірусу у крові зараженого «Дельтою» майже в 1000 разів перевищує відповідний параметр у пацієнтів із Covid-19.

Ще однією особливістю небезпечного штаму є підвищення ризику тромбозу у хворих. Щодо усіх інших симптомів коронавірусу, як то жар, ломота в тілі тощо, то їх динаміка зростає в рази. Таку швидкість появи клінічних ознак лікарі називають «обвальною», адже симптоми з’являються один за одним у лічені дні, чи навіть години.

Найбільше ризикують захворіти «Дельтою» люди зі слабким імунітетом та хронічними захворюваннями. Насамперед йдеться про сердечників, пацієнтів із тромбозом, а також тих, хто нещодавно перехворів пневмонією. Слабкі легені та серце стають найбільш сприятливим середовищем для вірусу штаму «Дельта», та можуть призвести до летальних наслідків.

На думку вірусологів, вчасне лікування та рання діагностика пацієнтів групи ризику могли б значно знизити відсоток зараження. Вони радять людям із хронічними захворюваннями обов’язково вакцинуватися, щоб знизити ризик зараження, чи хоча б полегшити симптоми перебігу хвороби.

Небезпечний штам «Дельта» і для дітей. Не зважаючи на те, що у маленьких пацієнтів сам перебіг захворювання зазвичай є легшим ніж у дорослих, його наслідки можуть бути доволі серйозними. Заражаються новим вірусом навіть малюки. Нещодавно стало відомо, що на Тернопільщині «Дельту» виявлено у 9-місячної дитини. Наразі вона знаходиться у лікарні разом із матір’ю.