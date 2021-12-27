Чого чекати українцям в січні: рахунки за доставку газу неприємно здивують

З 1 січня 2022 року українці відчують зростання цін за доставку газу. Що стало причиною? Хто і чому буде платити найбільше?





Чому зростають тарифи та що ми оплачуємо?

Українська влада піддалась вимогам МВФ. Кабмін у підтримці з профільною комісією ініціювали ідею ринку газ, що призвело до зростання. Коригування тарифів відбувається на рівні інфляційних процесів.

Вартість доставки, за останні кілька років в Україні зросла майже вдвічі. Середні витрати на газ в українській родині становлять 2100-2700 грн.

«Нафтгаз» не встановлює оптимальну ціну для клієнтів, але вона залишається фіксованою. Проте, постачальники аргументують, що їм потрібно здійснювати ремонти, підвищувати зарплатню робітникам — витрати підприємств зростають, відповідно і тарифи.

Ціни повністю відповідатимуть витратам компаній, як одна з умов МВФ.

Абонплата залежатиме від середнього споживання газу і тарифу. Загальний обсяг споживаного газу ділиться на 12 місяців, а отримана цифра множиться на тариф облгазу. Ось і отримуємо щорічні витрати.

Чого очікувати?

Національна комісія, що займається державним регулюванням енергетики та комунальних послуг, встановила нові тарифи на послуги з розподілу газу для 40 операторів. З другого кварталу 2022-року ринок стабілізується.

Найбільші тарифи на послуги 1,99 грн/куб. м на місяць очікуються для споживачів ПАТ “Гадячгаз”, АТ “Тисменицягаз”, АТ “Закарпатгаз”, АТ “Миколаївгаз”, АТ “Харківгаз”, АТ “Чернівцігаз”.

Найнижчі тарифи були встановлені для АТ “Київгаз” – 0,32, АТ “Харківміськгаз” – 0,43, ПрАТ “Кременчуггаз” – 0,46, АТ “Криворіжгаз” – 0,53, АТ “Черкасигаз” – 0,57 грн/куб. м.

Вартість газу на світовому ринку ставить нові рекорди, тому на початку 2022 року можна очікувати зростання тарифів на опалення. Показник підвищиться на 6%, оскільки газ безпосередньо взаємопов’язаний з опаленням.

Українці, можуть скористатись онлайн-послугами й оплатити комунальні послуги в кілька кілків. На допомогу прийде сайт ПриватБанку або додаток Приват24.