Київстар зробив доступною унікальну технологію Apple для Samsung і Huawei

Найпопулярніший мобільний оператор України Київстар зробив значний крок у розвитку технології VoLTE. Відтепер вона функціонуватиме й на смартфонах Huawei та Samsung. Тоді як раніше користуватися такою опцією могли лише власники iPhone.





VoLTE (voice-over-LTE) – це технологія, яка дозволяє здійснювати дзвінки у мережі 4G, без вимкнення передачі мобільних даних. Раніше це було можливо лише для абонентів зі смартфонами Apple. Та тепер доступ до функціоналу VoLTE отримають ще й власники популярних в Україні гаджетів Huawei та Samsung.

Щоправда, не всім фанам корейських та китайських телефонів буде доступна унікальна опція. Технологію підтримуватимуть лише моделі Huawei P30 Pro, P40 та P smart 2021, а також Samsung Galaxy S20+, A30S та A72. До того ж послугу голосових дзвінків з одночасно активною передачею даних Київстар надаватиме лише контрактним клієнтам.

Щасливчики, яким випаде можливість скористатися VoLTE, про свій вибір не пошкодують. Адже новітня технологія дозволяє спілкуватися з допомогою мережі 4G, та при цьому вільно користуватися мобільним інтернетом. На додаток, передача голосових даних жодним чином не впливає на залишок трафіку. Хоча по факту дзвінки й відбуваються через інтернет.

Як розповіли у Київстар, впровадження технології VoLTE значно покращило параметри передачі голосу, його чіткість та якість звуку. Завдяки вдосконаленню можливостей зв’язку та доступного для клієнтів функціоналу, Київстар вже вкотре доводить свою першість серед вітчизняних стільникових операторів. Адже двоє інших авторитетних учасників ринку, Vodafone та lifecell, поки що не надають своїм клієнтам доступу до VoLTE.

Нагадаємо, що компанія Київстар розпочала роботу над впровадження мережі VoLTE в Україні ще наприкінці 2020 року. До цього часу дзвінки через 4G були доступними лише для смартфонів бренду Apple.