Деяким українцям у 2023 році підвищать зарплатню: кому пощастить

У частини українців в 2023 році зростуть доходи. Про намір підвищити зарплатню своїм працівникам в вже повідомили 60% вітчизняних роботодавців. Що ж стосується розміру надбавки, то тут все буде залежати від рівня конкуренції за спеціалістів та поточної економічної ситуації в Україні.

В першу чергу зростуть зарплати українців, що працюють у галузях, пов’язаних із відновленням країни. Зокрема:

енергетика;

будівництво;

медицина;

військово-промисловий комплекс;

агропромисловість;

виробництво техніки і т.д.

На скільки зростуть зарплати?

Провідні кадрові аналітики стверджують, що підвищення виплат носитиме характер підтримки працівників у складні часи. Основною ціллю українського бізнесу стане збереження своєї конкурентоспроможності на кадровому ринку. Тож більшість роботодавців не планує глобального збільшення зарплат. Доходи працівників їх зростуть в середньому на 5-20%.

Про свої наміри збільшити зарплатню та конкретний розмір підвишок розповіли 60% українських роботодавців. Отож:

40% піднімуть оплату на 5-10%;

14,5% планують підвишку з розмірі 11-20%;

3,7% збільшать оклад більш ніж на 20%.

Чи вплине енергетична ситуація на зарплати українців?

Як зазначив керівник Центру економічної стратегії Глеб Вишлинський, масовані атаки ворога на енергосистему України можуть вплинути на рівень зайнятості українців. Через проблеми зі світлом чимало підприємств вже почали скорочувати обсяги виробництв та звільняти своїх працівників. Крім великих підприємств страждає і малий бізнес. І це цілком зрозуміло. Далеко не кожному власнику магазину, перукарні чи закладу харчування по кишені придбати та постійно використовувати генератор.

Тож в той час, як у деяких українців зарплата піде в гору, інші можуть повністю втратити свій дохід. Хоча будуть і такі, кому просто зменшать оклад через недопрацьовані години. Адже деякі компанії, щоб не лишати своїх працівників без заробітку, нікого не звільняють, а лише скорочують тривалість робочого дня.