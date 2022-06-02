Стало відомо, де зупиниться долар найближчим часом

Курс долара в найближчі 5-6 місяців поступово зростатиме, аж поки не дійде до позначки 40 грн/дол. Такий прогноз зробив головний аналітик компанії Concorde Capital Олександр Паращій. Натомість у червні суттєвих змін у вартості «американця» чекати не варто.





Експерт зазначив, що протягом наступних півроку буде спостерігатися стійка тенденція до здорожчання долара. Щомісяця від додаватиме в ціні й ближче до кінця осені зафіксується на рівні 40 грн/дол. Проте Паращій підкреслив, що не може гарантувати такого розвитку подій, адже валютний ринок зараз непередбачуваний і робити якісь прогнози стосовно курсу дуже складно.

Не сприяє стабілізації курсу і стан вітчизняної економіки. Експорт значно скоротився, імпорт звузився до ввезення критичних товарів, дефіцит державного бюджету безперервно зростає. Внутрішній ринок розхитує як карусель, тому щоб прорахувати курс хоча б на кілька місяців вперед потрібно взяти до уваги чимало факторів.

Та головну роль у процесі формування курсу все ж відіграє Національний банк. Саме від його монетарної політики залежить, наскільки ослабне чи навпаки зміцніє національна валюта у найближчі місяці. Варто зазначити, що Олександр Паращій не схвалює актуальної позиції НБУ та вважає марнотратством стратегію підтримки фіксованого курсу за рахунок золотовалютних резервів країни. Тим більше що цей курс нічого спільного з реальністю зараз не має.

Аналітик Concorde Capital сподівається, що регулятор найближчим часом перегляне свою політику та відмовиться від страгегії стримування курсу. Адже про ставку 29,25 грн/дол на сьогоднішній день навіть говорити не доводиться. Та якщо у Нацбанку і почнуть потроху послаблювати обмеження, цей процес точно не буде швидким. Тож у червні курс долара, на думку експерта, суттєво не зміниться і буде триматися на рівні 36 грн/дол.