Владельцам карт ПриватБанка сообщили о важном уточнении: нужно ли менять карту

Украинцы, у которых заканчивается или уже истек срок действия карты «ПриватБанка», могут и в дальнейшем ею пользоваться. Банк продлил срок действия таких платежных карт сразу на 2,5 года — 913 дней. Это правило остается актуальным в условиях военного положения.

Фактически это означает, что дата, указанная на пластиковой карте, в настоящее время не является сигналом о необходимости срочно обращаться в отделение за новой картой. Такой механизм особенно важен для украинцев, которые из-за войны находятся за границей, живут далеко от работающих отделений или просто не имеют возможности своевременно получить новую пластиковую карту.

В то же время перевыпуск не запрещен. Если клиенту все же нужна новая карта, ПриватБанк предлагает несколько вариантов. Можно оформить Digital-карту через Приват24, получить карту мгновенного выпуска в работающем отделении или заказать доставку отдельных видов карт.

Можно вообще отказаться от пластика

Самый простой вариант — цифровая карта. В приложении «Приват24» необходимо открыть раздел «Кошелек», нажать «Добавить», выбрать цифровую карту, её тип, платежную систему и валюту. По информации банка, новая карта появляется в приложении в течение примерно 10 минут, после чего её можно добавить в Apple Pay или Google Pay.

Отсутствие физической карты не означает, что клиент останется без наличных. ПриватБанк позволяет снимать деньги с Digital-карты в своих банкоматах с помощью QR-кода или NFC.

При использовании QR-кода дополнительная плата за саму услугу «Снять без карты» в банкомате не взимается. Если авторизоваться по номеру телефона, банк взимает 2 грн. В кассе стандартная дополнительная комиссия составляет 0,2% от суммы, но не менее 5 грн, тогда как использование QR-кода позволяет избежать этой доплаты.

Есть и ограничения: при первом использовании услуги без карты можно снять максимум 4000 грн. В дальнейшем лимит составляет 4000 грн за одну операцию и 20 000 грн в течение 24 часов, максимум — пять операций.

Итак, главное для владельцев карт «ПриватБанка» — сам факт истечения указанного срока действия в настоящее время не требует немедленной перевыпуска карты. Банк предоставляет дополнительные 913 дней, а новую физическую или цифровую карту можно оформить уже тогда, когда в этом действительно возникнет необходимость.