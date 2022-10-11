Країни G7 не запропонували конкретних заходів щодо ситуації в Україні

Країни G7 не запропонували конкретних кроків щодо нових заходів чи постачання зброї для України . Про це пише видання Bloomberg.

«Країни не запропонували будь-яких конкретних заходів чи зброї», — йдеться у статті видання.

Однак учасники саміту попередили Росію про те, що якщо трапиться атака на західну інфраструктуру, то від Заходу буде рішуча відповідь.

Також повідомляється, що західні лідери пообіцяли додатково надати всю необхідну допомогу Києву .

Незапланований саміт G7 відбувся 11 жовтня в онлайн-форматі у зв’язку з російською атакою на міста України.