Новини

Країни G7 не запропонували конкретних заходів щодо ситуації в Україні

11.10.2022
Менше хвилини
G7

Країни G7 не запропонували конкретних кроків щодо нових заходів чи постачання зброї для України . Про це пише видання Bloomberg.

«Країни не запропонували будь-яких конкретних заходів чи зброї», — йдеться у статті видання.

Однак учасники саміту попередили Росію про те, що якщо трапиться атака на західну інфраструктуру, то від Заходу буде рішуча відповідь.

Також повідомляється, що західні лідери пообіцяли додатково надати всю необхідну допомогу Києву .

Незапланований саміт G7 відбувся 11 жовтня в онлайн-форматі у зв’язку з російською атакою на міста України.

Читай наші новини в Google News, Telegram, Facebook та Twitter


11.10.2022
Менше хвилини
Back to top button