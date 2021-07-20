Пересчет тарифов: газ стрельнул под 200%

В Украине в течение последнего года цены на коммуналку изменились до неузнаваемости. Коснулось подорожание почти всех видов комуслуг. Только лишь стоимость газа выросла более чем на 175%. А электроэнергия, без учета августовского пересмотра тарифов, стоит почти на 40% больше, чем в прошлом году. Почему же тарифы постоянно ползут вверх, и какие цифры мы увидим в платежках уже осенью?





Газ

Существенное подорожание голубого топлива связано в первую очередь с тем, что с августа прошлого года было введено рыночное формирование цен для населения. Новые правила развязали руки поставщикам и они смогли назначать цены за энергоресурс по своему усмотрению. Тем более, что стоимость газа в Европе также существенно возросла. Таким образом кубометр горючего для украинцев сейчас стоит 7,9 грн за кубометр. Тогда как еще в июле 2020 за него платили всего 2,8 грн.

Электроэнергия

Сейчас подорожание электричества для украинцев по сравнению с июлем прошлого года составляет ровно 36,6%. Увеличились суммы в платежках за свет в первую очередь из-за отмены льготного тарифа 90 коп., по которому рассчитывались первые 100 киловатт. Таким образом сейчас действует единая цена на электричество – 1,68 грн за кВт*ч.

Однако платить за свет по такой ставке нам осталось недолго. Уже с 1 августа тариф 1,68 грн за киловатт будет действовать только для граждан, потребляющих не более 100 кВт*ч в месяц. Для всех остальных пользователей ресурса цена существенно возрастет.

Отопление и горячая вода

На удивление оплата за тепло с прошлого года не слишком изменилась. Фактически тарифы увеличились всего на 13,9%. Почему же они не взлетели вверх вместе с ценой газа? Здесь «на руку» украинцам сыграл меморандум, который теплопоставщики подписали с украинским правительством. Только благодаря этому оплата за тепло и горячую воду до сих пор не достигла заоблачных высот.

Тем не менее по ожиданиям экспертов такая ситуация очень скоро изменится. Уже к началу отопительного сезона следует ожидать подорожания обеих услуг как минимум на 40%.