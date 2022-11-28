Зміни вже на порозі: початок грудня переверне життя трьох знаків зодіаку

Грудень для представників трьох зодіакальних знаків почнеться з кардинальних змін. Протягом поточного тижня вони переглянуть свої життєві цілі та пріоритети, і приймуть для себе вкрай важливе рішення. Уродженці цих знаків назавжди попрощаються з минулим, залишать позаду всі негаразди й сміливо зроблять крок у нове життя.

За словами астрологів початок грудня буде вирішальним для Овенів, Раків та Скорпіонів. Для них доля приготувала безліч сюрпризів та нових викликів. Тож провести цей тиждень розслаблено і без хвилювань у них точно не вийде.

Овен

Овени в перших числах грудня можуть познайомитися з людиною, яка стане для них вірним другом та наставником. Це знайомство допоможе їм переглянути свої плани на майбутнє й обрати нову мету, до якої вони крокуватимуть протягом всього наступного року.

Загалом представники знаку цього тижня будуть дуже активними і не зможуть всидіти на місці. Овени згадають свою давню мрію і замисляться над тим, як її здійснити. В цьому питанні астрологи радять уродженцям знаку довіритися порадам близьких, які неодмінно підтримають та ще й підкинуть кілька свіжих ідей.

Рак

Раки до 4 грудня розірвуть всі відносини, які заважали їм рухатися далі. Представники знаку забудуть про заподіяне їм лихо та образи. Вони почнуть життя з чистого аркуша і приймуть рішення ніколи не оглядатися назад.

Астрологи радять Ракам саме в цей момент обдумати свої цілі на майбутнє та скласти чіткий план дій. Амбітні представники знаку можуть навіть гори звернути, якщо це потрібно для справи. Тож маючи план та слухаючи свій внутрішній голос, Раки точно здолають всі перешкоди на шляху до мети.

Скорпіон

В найближчі кілька днів Скорпіонами оволодіє нездоланне прагнення до змін. Вони відчують в собі силу самостійно впливати на те, що з ними діється. Скорпіони впустять нових людей та події в своє життя і врешті дозволять статися диву.

Щоправда, за словами астрологів, це передбачення збудеться лише для тих Скорпіонів, які зуміють розпрощатися з ілюзіями та прийняти реальність. В уродженців знаку, які досі живуть у світі мрій і відмовляються бачити очевидне, нічого не зміниться.