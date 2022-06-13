В Україні злетіли ціни на вершкове масло: скільки коштує пачка

В Україні за останні кілька місяців значно збільшилася вартість вершкового масла. Військове вторгнення росії спричинило рекордну інфляцію у 20%, в результаті чого лише з травня ціна 200-грамової пачки масла підвищилася на 4 грн.





Такі дані є результатом моніторингу Міністерства фінансів, оприлюднених на його офіційному сайті. Через військові дії значно зменшилися виробничі потужності, подорожчав бензин і дизель, постраждала логістика. Дія всіх цих негативних факторів власне й призвела до такого значного подорожчання молочки.

Ось як змінилися ціни на масло найбільш популярних в Україні брендів:

масло «Селянське», жирність 72,5%, 200 грам – з 60,18 грн до 64,25 грн;

масло «Яготинське», жирність 73% 200 грам – з 62,45 грн до 63,7 грн.

Які ще продукти подорожчали

Окрім масла та інших молочний продуктів, українці вже встигли відчути значний ріст цін і на інші групи споживчих товарів. Зокрема лише за останній місяць на 3,4 грн подорожчав хліб, а батон додав у ціні 1,9 грн. Таке стрімке зростання вартості виробів з пшениці обумовлене дороговизною пального, яка відобразилася на кошті транспортування та обробки зерна. До вагомих причин здорожчання хліба можна додати й скорочення урожаю через військові дії на території України.

На початку «овочевого» сезону в Україні також значно підвищилася вартість ранньоспілої городини. В порівнянні з минулим роком, перші огірки, помідори, капуста морква та інші овочі вартували аж на 60% більше. Через окупацію південних регіонів України, зокрема Херсонської та Запорізької області, ранні овочі були у дефіциті. Через це так сильно зросла їхня вартість.

В Центрі протидії дезінформації вже підрахували, що в поточному році українці можуть зіштовхнутися із відчутним дефіцитом овочів. Через окупацію територій та активні військові дії країна недоотримає близько 35% урожаю овочів борщового набору (капусти, буряку, моркви та картоплі), 45% – огірків, 46% – ріпчатої цибулі, 58% – солодкого перцю, 70% урожаю помідорів та баклажанів.