Что с системой безопасности ПриватБанка: у клиентов воруют деньги одновременно с гривневого и валютного счетов

В очередную неприятную ситуацию попал ПриватБанк, которого клиентка обвинила в “дырявой системе безопасности”, а ряд других клиентов с этим согласились. Оказывается, у женщины, имеющей в ПриватБанке гривневый и валютный счета, украли деньги, причем с обоих счетов одновременно. Суммы не малы, поэтому банк точно должен был как-то отреагировать. По крайней мере прислать какое-либо подтверждающее смс или позвонить клиентке и спросить ее согласия на транзакцию.





Деньги списало ночью и без всяких препятствий

Женщина уверяет, что в этот день она не пользовалась карточками или приложением Приват24. Однако утром зайдя в приложение увидела пустые счета. Немедленно отправившись в отделение, в очереди встретила “коллег по несчастью”, а именно мужчину, пришедшего в банк с идентичной проблемой. Как случилось, что с обоих счетов исчезли гривны и доллары? И почему в приложении даже не отображается номер счета, на который они были списаны?

В ПриватБанке ответ шаблонный

ПриватБанк уже отреагировал на это обращение и заявил, что в данном случае был введен специальный одноразовый пароль 3D Secure, подтвердивший осуществление оплаты. В связи с этим банковская система безопасности не заметила никаких неправомерных действий, поэтому и не помешала снятию денег и не заблокировала счета. В противном случае так точно бы случилось.

“Мы постоянно модернизируем программные и технические средства, помогающие предотвратить мошеннические действия недобросовестных лиц, вводим дополнительную проверку по нетипичности операций”, – добавили в финучреждении.

Есть определенные международные правила для платежных систем, и если был введен пароль 3D Secure, то исчезновение средств невозможно обжаловать как мошенническую кражу.

Правда, в данном случае женщине пообещали провести дополнительное расследование.