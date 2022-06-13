Що з системою безпеки ПриватБанку: в клієнтів крадуть гроші одночасно з гривневого та валютного рахунків

В чергову неприємну ситуацію потрапив ПриватБанк, якого клієнтка звинуватила у “дірявій системі безпеки”, а ряд інших клієнтів з цим погодилися. Виявляється, у жінки, яка має у ПриватБанку гривневий та валютний рахунки, поцупили гроші, причому з обох рахунків одночасно. Суми не малі, тому банк точно мав би якось відреагувати. Принаймні прислати якесь підтверджуюче смс, або зателефонувати клієнтці та спитати її згоду на транзакцію.





Гроші списало вночі і без будь-яких перешкод

Жінка запевняє, що цього дня вона не користувалась картками, чи Приват24. Однак, зранку зайшовши в додаток побачила пусті рахунки. Негайно відправившись у відділення, в черзі зустріла “колег по нещастю”, а саме чоловіка, який прийшов у банк з ідентичною проблемою. Як так трапилося, що з обох рахунків зникли гривні і долари? І чому в додатку навіть не відображається номер рахунку на які вони були списані?

В ПриватБ анку відповідь шаблонна

ПриватБанк вже відреагував на це звернення і заявив, що в даному випадку було введено спеціальний одноразовий пароль 3D Secure, який і підтвердив здійснення оплати. У зв’язку з цим, банківська система безпеки не помітила жодних неправомірних дій, тому й не перешкодила зняттю грошей і не заблокувала рахунки. В протилежному випадку так точно би трапилося.

“Ми постійно модернізуємо програмні та технічні засоби, що допомагають запобігти шахрайським діям недобросовісних осіб, вводимо додаткову перевірку за нетиповості операцій”, – додали у фінустанові.

Є певні міжнародні правила для платіжних систем, і якщо був введений пароль 3D Secure, то зникнення коштів неможливо оскаржувати, як шахрайську крадіжку.

Щоправда, в даному випадку жінці таки пообіцяли провести додаткове розслідування.