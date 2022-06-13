Польша требует еще больше украинцев, но только с конкретной специальностью

В Польшу с начала войны переехало более трех миллионов украинцев. В основном это женщины с детьми или пенсионеры. Прошло достаточно времени, чтобы люди смогли освоиться и даже трудоустроиться на новом месте. Но как заявляют поляки, даже при таком количестве переселенцев, нехватка работников с определенной специальностью все еще достаточно. К примеру, в Западнопоморском воеводстве сильно не хватает медицинских сестер и акушерок. Средний возраст полячек, работающих на этих должностях, составляет от 51 до 60 лет, то есть вскоре они будут уходить на пенсию, а новых на их место нет.





Украинки с медицинским образованием очень востребованы

Украинки, которые дома работали в медицинской сфере и имеют соответствующее образование, очень востребованы в Польше. Их трудоустраивают официально, как лиц, оказывающих сестринскую помощь. Далее существует определенная условная процедура получения права работать в области здравоохранения. Как только иностранка, в данном случае украинка, пройдет эту процедуру и получит разрешение, ее переоформят как медсестру, или акушерку. И хотя за счет беженцев немного удалось пополнить ряды медсестер в Польше, но количество вакансий все еще остается очень большим.

С 1 июня Польша ввела ряд обновлений для беженцев

В частности, государство начинает отменять ряд выплат. Они продолжат выплачиваться незащищенным категориям населения и тем, кто не в состоянии работать. Другим помогут найти работу, чтобы те могли обеспечивать себя самостоятельно. Вместе с тем, различные организации, вроде Красного креста, или отдельные регионы, время от времени наоборот анонсируют о новой помощи. На днях появилась информация, что украинцы могут оформить помощь в виде пластиковых карточек для покупок в торговой сети Biedronka. Ежемесячно (в течение трех месяцев) на карту будут засчитываться 300 злотых. Всего одна семья может оформить максимум три таких карты, даже если в семье проживает больше человек.