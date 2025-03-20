Робимо смартфон Xiaomi, POCO та Redmi вільними від реклами

У смартфонах Xiaomi та багатьох інших брендів із КНР можна зустріти рекламу. Найчастіше оголошення висвічуються на бюджетних моделях із прошивкою для домашнього ринку, але трапляються й інші випадки. При цьому одним натисканням рекламу не відключити – доведеться покопатися в налаштуваннях. Розповідаємо, як це зробити на операційній системі HyperOS.

Відключаємо вбудовану рекламу

Щоб повністю відключити так звані рекомендації, доведеться поблукати кількома стандартними додатками оболонки HyperOS. Враховуйте, що деталі можуть бути різними для різних версій ОС.

Спочатку вирубаємо збірки в меню недавніх програм. Для цього відкрийте «Налаштування», перейдіть до розділу «Робочий стіл» та деактивуйте опцію «Показувати пропозиції». Реклама також трапляється в папках — натисніть на заголовок директорії та приберіть функцію «Рекомендоване сьогодні».

Ще важливо відключити сервіс MSA, який відповідає за відображення реклами в інтерфейсі HyperOS. Достатньо відкликати доступ до особистих даних у меню «Відбитки, дані обличчя та захист пристрою» у налаштуваннях операційної системи. Те саме проробіть із сервісами System Daemon та «Звіт», які збирають аналітику.

Тепер вкажемо кроки для стандартних програм:

“Безпека”. Відкрийте «Параметри», перейдіть до «Програми», тапніть по пункту «Системні програми» та запустіть вкладку «Безпека». Вимкніть опцію «Отримувати рекомендації», перейдіть до розділу «Очищення» та вирубайте таку саму функцію.

“Завантаження”. Відкрийте однойменний розділ у системних опціях, натисніть на три точки вгорі праворуч, виберіть «Налаштування» та вимкніть «Отримувати рекомендації».

“Музика”. Запустіть утиліту, натисніть на іконку налаштувань вгорі ліворуч, перейдіть в «Параметри», торкніться пункту «Розширені налаштування». Вимкніть три функції: “Показувати рекламу”, “Показувати в Інтернеті під час запуску” та “Персональні рекомендації”.

“Теми”. Відкрийте однойменний розділ у системних параметрах, перейдіть на вкладку профілю. Натисніть на значок шестерні вгорі та деактивуйте опції «Показувати рекламу» та «Персональні рекомендації».

“Mi Браузер”. Запустіть програму, перейдіть на вкладку профілю, натисніть шестерню, виберіть «Захист конфіденційності». Натисніть на пункт «Блокувати рекламу» та активуйте однойменну функцію.

GetApps. Відкрийте розділ «Інструменти», перейдіть до «Параметри». Запустіть пункт «Конфіденційність» у програмі магазину та вимкніть «Персональні рекомендації».

Видаляємо непотрібні утиліти

Від системних додатків, які не можна прибрати звичайним способом через налаштування, не так просто позбутися. Повне видалення можливе лише за наявності прав суперкористувача.

Але можна вимкнути небажані програми, щоб вони не заважали робочому столу і не витрачали ресурси смартфона. Для цього:

Відкрийте «Параметри» та перейдіть до розділу «Про телефон». Знайдіть пункт “Версія ОС” або “Версія MIUI” і натисніть на нього кілька разів, доки не розблокується меню для розробників. Відкрийте розділ «Розширені налаштування», топніть за опцією «Для розробників» та активуйте розділ «Налагодження USB». Також – якщо є такий пункт – увімкніть «Налагодження USB (налаштування безпеки). Встановіть програму ADB AppControl на комп’ютер . Вона дозволяє керувати телефоном через інтерфейс Android Debug Bridge. Підключіть телефон до комп’ютера за допомогою кабелю передачі даних. На гаджеті виберіть потрібний режим роботи USB – “Передача файлів”. Запустіть ADB AppControl. На першому екрані з’явиться список усіх встановлених програм, включаючи системні. Завантажте файл з пресетом з комп’ютера на телефон . У меню праворуч виберіть «Завантажити пресет» та залийте завантажений файл. Внизу тапніть по опції «Видалити» або «Вимкнути».

Відключаємо рекламу на сайтах та в ПЗ

На смартфон Xiaomi та будь-якого іншого бренду можна встановити приватний DNS-сервер із рекламним фільтром. Спосіб зручний тим, що не змінює вихідну IP-адресу. Зате без реклами та відстежувальних трекерів можна зберегти не лише нерви, а й інтернет-трафік.

У HyperOS адреса стороннього DNS-сервера прописується так: відкрийте «Налаштування», перейдіть до розділу «Інші способи підключення», запустіть «Приватний сервер DNS».

Провайдерів DNS з фільтром реклами безліч. Ось адреси найпопулярніших: