Польща потребує ще більше українців, але лише з конкретною спеціальністю

В Польщу з початку війни переїхало понад три мільйони українців. Здебільшого це жінки з дітьми, або пенсіонери. Пройшло достатньо часу, щоб люди змогли освоїтися і навіть працевлаштуватися на новому місці. Та як заявляють поляки, навіть при такій кількості переселенців, брак працівників з певною спеціальностю все ще достатній. Наприклад, у Західнопоморському воєводстві сильно не вистачає медичних сестер і акушерок. Середній вік полячок, які працюють на цих посадах, становить від 51 до 60 років, тобто незабаром вони йтимуть на пенсію, а нових на їх місце немає.





Українок з медичною освітою дуже потребують

Українок, які вдома працювали у медичній сфері та мають відповідну освіту, дуже потребують в Польщі. Їх працевлаштовують офіційно, як осіб, що надають сестринську допомогу. Далі, існує певна умовна процедура отримання права працювати в галузі охорони здоров’я. Як тільки іноземка, в даному випадку українка, пройде цю процедуру та отримає дозвіл, то її переоформлять як медсестру, чи акушерку. І хоч, за рахунок біженців трохи вдалося поповнити лави медсестер у Польщі, та кількість вакансій все ще залишається дуже великою.

З 1 червня Польща запровадила ряд оновлень для біженців

Зокрема, держава починає скасовувати ряд виплат. Вони продовжать виплачуватися незахищеним категоріям населення і тим, хто немає змоги працювати. Іншим допомагатимуть знайти роботу, щоб забезпечувати себе самостійно. Натомість, різноманітні організації, на кшталт Червоного хреста, або ж окремі регіони, час від часу навпаки анонсують про нову допомогу. Днями, з’явилася інформація, що українці можуть оформити допомогу у вигляді пластикових карток для покупок у торговій мережі Biedronka. Щомісяця (протягом трьох місяців) на картку зараховуватимуть 300 злотих. Всього, одна сім’я може оформити максимум три таких картки, навіть якщо в родині мешкає більше осіб.