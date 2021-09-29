В Україні різко здорожчає телефонний зв’язок вже через 2 дні

Найбільша в Україні компанія, що надає послуги фіксованого зв’язку, вирішила переглянути цінову політику. «Укртелеком» попередив своїх клієнтів, що вже із 1 жовтня абонентська плата суттєво зросте. Скільки ж тепер потрібно буде платити за домашній телефон, та які умови запропонує своїм абонентам відомий український оператор?





Як повідомили у прес-службі «Укртелекому», вартість послуг зміниться лише для тих абонентів, які користуються пакетами домашньої телефонії із включеними хвилинами на мобільні номери, а також міжміські телефонні розмови.

«Такі пакети подорожчають на 40 грн за місяць. Однак до них буде додано щонайменше 200 хвилин для розмов із мобільними абонентами. Також збільшиться кількість пакетних хвилин на міжміські дзвінки. Таким чином обсяг послуг у наших тарифних планах суттєво збільшиться. А отже нова ціна є цілком обґрунтованою з економічної точки зору», – зазначають в «Укртелекомі».

До прикладу абонентам, що користуються пакетом «Домашній Безлімітний», запропонують ще 500 хвилин. Виходить, що кожна хвилина зв’язку вартуватиме всього 8 коп.

«Загалом тарифний план «Домашній Безлімітний» з 1 жовтня дозволятиме користувачам спілкуватися протягом 1000 хв із мобільними абонентами, та ще 1000 хв по Україні», – резюмує оператор.

Нова вартість пакетів від «Укртелекому» коливатиметься у межах 164 грн та 189 грн, залежно від обраного тарифного плану.

Абоненти, що не користуються пакетами послуг, будуть платити за зв’язок так само, як і раніше. Для них щомісячна оплата зв’язку не зміниться ані на гривню.

Тим часом в «Укртелекомі» вважають, що збільшення кількості хвилин у рамках популярних тарифних планів черговим кроком до зростання популярності компанії серед споживачів. Адже вартість кожної хвилини на мобільні номери, навіть враховуючи підвищення цін, виходить доволі низькою. Тож абоненти зможуть за невелике підвищення спілкуватися майже удвічі більше.