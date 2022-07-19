Китайский совет дня на вторник, 19 июля
К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» во вторник, 19 июля?
Вторник — отличный день для начала важных дел. Поток благоприятных энергий поможет решить вопросы по бизнесу, справиться с трудной работой, открыть для себя новые перспективы.
Предостережения дня касаются начала ремонта и строительства. Не рекомендуется также начинать лечение и браться за проекты с четкими дедлайнами. Есть вероятность, что процессы затянутся.
Совет дня — прежде чем принимать важное решение представьте себе его последствия в долгосрочной перспективе. Что может случиться (и хорошего и плохого) через полгода, год, два года, если я решусь это сделать? Пауза перед принятием важного решения может избежать многих потенциальных неприятностей.
Читай наші новини в Google News, Telegram, Facebook та Twitter