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Євро злетів вгору: курс валют на 17 травня

16.05.2022
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Після невеликої просадки в понеділок курс Євро знову пішов у гору. На вівторок, 17 травня, Національний банк України встановив курс європейської валюти на рівні 30 гривень та 47 копійок. В порівнянні з попереднім днем він подорожчав одразу на 10 копійок.


Слідом за Євро пішов у гору і польський Злотий. 17 травня його курс підніметься до 6 гривень та 52 копійок. Здорожчання склало 4 копійки. Румунський лей теж піднявся в ціні на 2 копійки. За нього проситимуть 6 гривень та 16 копійок.

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Долар США продовжує строго контролюватися НБУ. У вівторок його курс складе 29 гривень та 25 копійок.

Офіційний курс гривні щодо іноземних валют на 17 травня 2022 року

Код літернийКількість одиниць валютиНазва валютиОфіційний курс
AUD1Австралійський долар20,2502
AZN1Азербайджанський манат17,2341
BYN1Білоруський рубль10,6335
BGN1Болгарський лев15,5893
KRW100Вона2,2767
HKD1Гонконгівський долар3,7268
DKK1Данська крона4,0957
USD1Долар США29,2549
EUR1Євро30,4792
EGP1Єгипетський фунт1,6004
JPY10Єна2,2593
PLN1Злотий6,5297
INR10Індійська рупія3,776
CAD1Канадський долар22,6352
HRK1Куна4,0524
MXN1Мексиканське песо1,4557
MDL1Молдовський лей1,5417
ILS1Новий ізраїльський шекель8,5721
NZD1Новозеландський долар18,3662
NOK1Норвезька крона2,9871
ZAR1Ренд1,8
RUB10Російський рубль4,5523
RON1Румунський лей6,161
IDR1000Рупія1,9905
SGD1Сінгапурський долар20,9833
XDR1СПЗ (спеціальні права запозичення)38,9816
KZT100Теньге6,7998
TRY1Турецька ліра1,8681
HUF100Форинт7,8986
GBP1Фунт стерлінгів35,8621
CZK1Чеська крона1,2335
SEK1Шведська крона2,9027
CHF1Швейцарський франк29,1224
CNY1Юань Женьміньбі4,3076

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16.05.2022
1 хвилина на прочитання
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