Євро злетів вгору: курс валют на 17 травня

Після невеликої просадки в понеділок курс Євро знову пішов у гору. На вівторок, 17 травня, Національний банк України встановив курс європейської валюти на рівні 30 гривень та 47 копійок. В порівнянні з попереднім днем він подорожчав одразу на 10 копійок.





Слідом за Євро пішов у гору і польський Злотий. 17 травня його курс підніметься до 6 гривень та 52 копійок. Здорожчання склало 4 копійки. Румунський лей теж піднявся в ціні на 2 копійки. За нього проситимуть 6 гривень та 16 копійок.

Долар США продовжує строго контролюватися НБУ. У вівторок його курс складе 29 гривень та 25 копійок.