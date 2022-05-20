В Україні злетіли ціни на бензин та дизель: впритул до європейських

Рішення Кабінету міністрів від 19 травня про відміну контролю за цінами на пальне викликало миттєву реакцію Українських АЗС. Вже на наступний день після впровадження змін табло заправок шокували клієнтів. Яка ж наразі вартість бензину та дизелю на популярних українських АЗС?





Рекордне подорожчання бензину в ніч з 19 на 20 травня склало аж до 14 грн. Тим часом вартість дизельного пального на деяких заправках стрибнула майже на 16 грн.

На АЗС ОККО та WOG А-95 почали продавати по 51 грн, а бензин А-95+ за ціною 52 грн за літр. За дизпаливо в цих мережах наразі просять 57 грн за літр, тобто на 14,7 грн більше, ніж до відміни держрегулювання.

Заправки KLO пропонують бензин преміум-класу за ціною 52 грн, а дизель – 58 грн за літр. Схожі розцінки й у мережі АЗС «Укргазвидобування».

Значно додав у ціні й бензин марки А-95 на заправках Mango. За нього наразі доведеться віддати 51,99 грн/літр. Дизельне ж пальне на станціях цієї ж мережі виросло на рекордну суму 15,68 грн. Тепер на табло заправки навпроти надпису ДП майорить шокуюча цифра 57,99 грн/літр.

Найдешевше дизельне пальне в Україні наразі можна дістати на заправках мережі «БРСМ-Нафта». Там цей вид пального вартує лише 54,99 грн за літр. Однак за таким порівняно дешевим дизелем водієві доведеться відстояти чималу чергу.

Нагадаємо, що відміна державного регулювання цін на пальне, яку Кабмін ухвалив 19 травня, має на меті знизити дефіцит пального на українських заправках. Та наразі такий крок призвів лише до свавілля АЗС й різкого стрибка цін, за що експерти вже встигли розкритикувати можновладців. Зокрема керівник «Консалтинговой групи А-95» Сергій Куюн закликав політиків не лише відновити контроль за цінами, а ще й повернути акцизний податок на пальне.