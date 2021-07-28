В Україні хочуть по-новому вираховувати тарифи на електрику

Очікування рішення уряду щодо нових тарифів на електроенергію викликало в Україні справжній бум. Політики наперебій висловлюють свої побажання та версії щодо нових правил оплати за світло, підіймаючи хвилю занепокоєння у суспільстві.





Зокрема нещодавно на тему змін у тарифікації для населення висловився голова міста Вараш Рівненської області Олександр Мензул. На його думку, вартість електроенергії для мешканців певного регіону повинна напряму залежати від того, де знаходиться найближча електростанція.

Нагадаємо, що Вараш є так званим містом-супутником Рівного, та розташований у безпосередній близькості від Рівненської атомної електростанції. Тож така концепція буде дуже вигідною не лише для Вараша, а й для низки інших сусідніх містечок та селищ.

Ідею щодо зменшення ціни електрики для найближчих до АЕС населених пунктів міський голова пропагує ще й тому, що обіцянка здешевлення ресурсу була ключовим пунктом у його передвиборній компанії. Очільник Вараша, як і голови кількох інших наближених до Рівненської АЕС міст, обіцяв своєму електорату повернення пільги у розмірі 30% на оплату світла, якої держава позбавила їх ще торік.

«Оскільки ми живемо лише в 150 кілометрах від джерела електроенергії, то менша ціна на світло для жителів Вараша – навіть не пільга, а звичайна математика. Зараз же, незалежно від того, на якій відстані знаходиться населений пункт від найближчої електростанції, ціна для всіх залишається однаковою. Але ж втрати електроенергії при доставці на більш далекі відстані значно більші», – пояснив свою позицію Олександр Мензул.

Міський голова вважає, що у разі ігнорування фактору віддаленості міст від генератора енергії, ціна формуватиметься під впливом різноманітних спекуляцій та стрибків на ресурсній біржі. Наразі такої проблеми в Україні ще немає, та незабаром вона може виникнути.

Негативно висловився Олександр Мензул й стосовно ідеї пільг для деяких категорій населення. Він вважає, що від них необхідно відмовитися. Адже такі знижки на ресурс лише допікають тим громадянам, які їх не отримали.